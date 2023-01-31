ІТ-индустрия — единственная растущая отрасль: объем экспорта увеличился на $400 млн по сравнению с 2021 — Finance.ua
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ІТ-индустрия — единственная растущая отрасль: объем экспорта увеличился на $400 млн по сравнению с 2021

Казна и Политика
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По результатам 2022 года ІТ-индустрия обеспечила валютные поступления в украинскую экономику в $7,34 млрд, о чем свидетельствуют данные Национального банка Украины. Объем экспорта увеличился на $400 млн по сравнению с довоенным 2021 годом.
Об этом сообщила Ассоциация «IT Ukraine».
По состоянию на 1 января 2023 года сумма налогов и сборов в сводный бюджет Украины, уплаченных ІТ-бизнесом, составляет 32,2 млрд грн, это на 4,4 млрд грн и на 16% больше прошлогоднего показателя. При этом увеличилось количество налогоплательщиков по ІТ-КВЭДам, а именно физических лиц — предпринимателей.
Именно благодаря сохранению темпов роста, работающий ІТ-бизнес поддерживает экономику и Вооруженные силы Украины, создает новые рабочие места во время войны, реализует гуманитарные инициативы и таким образом вносит свой вклад в Победу.
"Для экспортного IT-сектора такие показатели были ожидаемы, ведь компании успешно предпринимают меры по поддержанию непрерывности бизнеса и созданию условий для безопасной работы ІТ-специалистов.
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Как говорится в сообщении, наши компании успешно преодолевают все препятствия, даже блэкауты и существенные перебои со связью, поэтому способны обеспечить рост отрасли, хоть и замедленный.
Цифра более чем в семь миллиардов долларов от экспорта компьютерных услуг уникальна еще тем, что это самый большой показатель за всю историю существования украинской ІТ-отрасли, который был достигнут именно во время войны", — отметил Константин Васюк, исполнительный директор IT Ukraine Association.

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По материалам:
Finance.ua
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