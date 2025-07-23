Где самые высокие зарплаты по Германии — Finance.ua

Где самые высокие зарплаты по Германии Сегодня 12:34 — Личные финансы

Где самые высокие зарплаты по Германии

Самая высокая средняя зарплата — у жителей Гамбурга. Гендерный разрыв в целом по стране сокращается.

Об этом сообщает Tagesspiegel.

Согласно статистическим данным Федерального агентства занятости, средний показатель вознаграждения за труд в Гамбурге составил 4527 евро брутто. Во всех остальных регионах зарабатывают меньше.

Самый низкий уровень оплаты труда в землях Макленбург — Передняя Померания (€3294), Тюрингия (€3307), Саксен-Анхальт (€3353).

Рейтинг по федеральным землям не изменился по сравнению с прошлогодним. Однако медианная зарплата в общенациональном масштабе выросла на 5,7%, составив 4013 евро.

В Агентстве также отметили небольшое сокращение разрыва между заработками мужчин и женщин. Разница составила €346, что на €21 меньше, чем год тому назад.

Мужчинам по-прежнему платят больше, чем женщинам. В среднем за месяц они зарабатывают €4138 евро брутто, а женщины — €3793.

Оплата труда в Германии находится в прямой зависимости не только от пола работника, а еще и от возраста и квалификации.

Люди без специального образования в среднем получают 2987 евро, дипломированные специалисты — 3870 евро, с высшим образованием — почти 6 тысяч евро и выше.

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