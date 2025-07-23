Кому нужно зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав — детали от Минюста Сегодня 13:00 — Личные финансы

Кому нужно зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав — детали от Минюста

необходимо зарегистрировать его в Государственном реестре прав. Об этом Министерство юстиции Чтобы полноценно пользоваться государственными электронными услугами и обезопасить свои имущественные права, гражданам, получившим право собственности до 2013 года,Об этом Министерство юстиции рассказывает подробно.

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Какие преимущества регистрации права собственности в Государственном реестре прав:

Наличие зарегистрированных прав на недвижимость в Государственном реестре прав является надежным средством защиты прав добросовестных владельцев.

После регистрации права собственности в Государственном реестре прав для подтверждения факта наличия у лица определенных прав достаточно заказать информационную справку из Государственного реестра прав о конкретном объекте недвижимости.

Госреестр предоставляет дополнительные гарантии защиты прав для владельцев недвижимого имущества в условиях военного положения и в случае утери или уничтожения бумажных оригиналов документов или уничтожения архивов БТИ. К сожалению, после начала полномасштабного вторжения многие такие архивы БТИ уже уничтожили или разворовали оккупанты.

Регистрация прав на недвижимость в этом реестре позволяет владельцу беспрепятственно распоряжаться своей недвижимостью, эффективно защищать свои права в судебном порядке, предохраняет от незаконных действий с недвижимым имуществом (например, от безосновательного отчуждения посторонними лицами) и позволяет отследить все регистрационные действия с его объектом.

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Регистрация права в Государственном реестре прав является обязательным условием для получения компенсации за разрушенное и поврежденное жилье в рамках государственной программы «єВідновлення».

Как происходит регистрация права собственности

Владелец недвижимого имущества, право на которое возникло до 1 января 2013 года, может обратиться к государственному регистратору (в Центр предоставления административных услуг), нотариусу по местонахождению объекта недвижимого имущества (в пределах области, за исключением территорий, относительно которых действует принцип экстерриториальности).

Если местонахождением объекта является Автономная Республика Крым, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская области, город Севастополь, то владелец имеет право обратиться к любому государственному регистратору (в Центр предоставления административных услуг), нотариусу в пределах Украины, не привязываясь к территориальности.

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Онлайн

Также владелец недвижимого имущества, право на которое возникло до 1 января 2013, может подать заявление в электронной форме через портал «Дія».

Такая услуга доступна Львовской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской, Закарпатской, Ровенской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Черновицкой, Волынской, Черкасской, Сумской, Винницкой, Одесской, Ивано-Франковской, Николаевской, Житомирской и Херсонской областей (22 области).

Обязательно ли перерегистрировать право собственности

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и их обременений в Государственном реестре прав осуществляется только на основании заявления и поданных заявителями документов, подтверждающих приобретение, изменение или прекращение вещных прав на недвижимое имущество. То есть добровольно.

Закон разрешает владельцу обратиться за проведением государственной регистрации таких прав без административного сбора.

Таким образом, граждане не имеют обязанности «перерегистрации» вещных прав, возникших до 1 января 2013 года, однако это необходимо в условиях военного положения.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2013 года в Украине заработал Государственный реестр прав на недвижимое имущество (ГРВП). Он заменил собой предыдущие реестры прав на недвижимость (Реестр прав собственности на недвижимое имущество и бумажные регистровые книги и регистрационные дела БТИ).

Кабинет Министров Украины одобрил постановление, которое положило начало созданию и запуску Информационно-аналитической системы объектов недвижимого имущества для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.

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