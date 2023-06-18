Какие бонусы и плюшки во время войны предоставляют ІТ-компании своим работникам - исследование — Finance.ua

Какие бонусы и плюшки во время войны предоставляют ІТ-компании своим работникам - исследование Сегодня 16:07 — Личные финансы

Какие бонусы и плюшки во время войны предоставляют ІТ-компании своим работникам - исследование, Фото: freepik.com

Рекрутинговое агентство ITExpert провело исследование актуального соцпакета и других условий труда для IT-специалистов.

Согласно полученным данным, почти 74% компаний имеют гибридный формат работы, офис или удаленную работу по желанию IT-сотрудника, ремоут доступен в 14,7%.

Инфографика: ITExpert

По результатам мая 2023 года 50,7% компаний не приостанавливали пересмотр зарплаты и карьерный рост. 8,1% опрашиваемых лишены такой возможности. В то же время, 0,7% не предлагали повышений и до вторжения.

Инфографика: ITExpert

Из «плюшек» IT-компании чаще всего предлагают сотрудникам:

поздравления и подарки от компании (61,8%);

внутреннее обучение (57,4%);

компенсацию внешнего обучения или сертификаций (57,4%);

медицинское страхование (55,9%);

программы менторинга (52,9%);

оплату коворкинга (41,9%);

компенсацию занятий спортом (35,3%);

регулярные оффлайн тимбилдинги (33,1%).

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На последнем месте массаж в компании (6,9%), консультации корпоративного врача (6,9%) и йога или спортивные занятия в офисе (10,3%).

Инфографика: ITExpert

Среди нововведений, появившихся в соцпакете IT-компаний после начала полномасштабной войны:

выплаты компенсаций коворкинга,

возмещение ментального здоровья и волонтерские дни,

во время блэкаутов по запросу компании компенсировали $1500 за покупку генератора или Starlink,

сохранение рабочего места коллегам, присоединившимся к рядам ВСУ.

Мария Куцевол, Recruitment Team Lead в ITExpert, отметила, что кандидаты предпочитают компанию, о которой можно найти больше отзывов и информации. Кроме того, среди трендов, которые господствуют среди айтишников: иностранцы спрашивают, есть ли опционы, полный ремоут и экстрагибкий рабочий день, украинцы же в первую очередь обращают внимание на стабильность.

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Среди важных факторов для них, по словам Куцевола, страхование, количество дней отпуска + больничных, возможность бронирования от мобилизации, предоставление техники для работы.

Несколько реже спрашивают о компенсации обучения. По умолчанию в топе ожиданий и рыночная заработная плата (опытные IT-специалисты не будут идти на работу с низкой зарплатой, но ланчами в офисе).

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