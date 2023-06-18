Какие бонусы и плюшки во время войны предоставляют ІТ-компании своим работникам - исследование — Finance.ua

Какие бонусы и плюшки во время войны предоставляют ІТ-компании своим работникам - исследование
Рекрутинговое агентство ITExpert провело исследование актуального соцпакета и других условий труда для IT-специалистов.
Согласно полученным данным, почти 74% компаний имеют гибридный формат работы, офис или удаленную работу по желанию IT-сотрудника, ремоут доступен в 14,7%.
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По результатам мая 2023 года 50,7% компаний не приостанавливали пересмотр зарплаты и карьерный рост. 8,1% опрашиваемых лишены такой возможности. В то же время, 0,7% не предлагали повышений и до вторжения.
Из «плюшек» IT-компании чаще всего предлагают сотрудникам:
- поздравления и подарки от компании (61,8%);
- внутреннее обучение (57,4%);
- компенсацию внешнего обучения или сертификаций (57,4%);
- медицинское страхование (55,9%);
- программы менторинга (52,9%);
- оплату коворкинга (41,9%);
- компенсацию занятий спортом (35,3%);
- регулярные оффлайн тимбилдинги (33,1%).
На последнем месте массаж в компании (6,9%), консультации корпоративного врача (6,9%) и йога или спортивные занятия в офисе (10,3%).
Среди нововведений, появившихся в соцпакете IT-компаний после начала полномасштабной войны:
- выплаты компенсаций коворкинга,
- возмещение ментального здоровья и волонтерские дни,
- во время блэкаутов по запросу компании компенсировали $1500 за покупку генератора или Starlink,
- сохранение рабочего места коллегам, присоединившимся к рядам ВСУ.
Мария Куцевол, Recruitment Team Lead в ITExpert, отметила, что кандидаты предпочитают компанию, о которой можно найти больше отзывов и информации. Кроме того, среди трендов, которые господствуют среди айтишников: иностранцы спрашивают, есть ли опционы, полный ремоут и экстрагибкий рабочий день, украинцы же в первую очередь обращают внимание на стабильность.
Среди важных факторов для них, по словам Куцевола, страхование, количество дней отпуска + больничных, возможность бронирования от мобилизации, предоставление техники для работы.
Несколько реже спрашивают о компенсации обучения. По умолчанию в топе ожиданий и рыночная заработная плата (опытные IT-специалисты не будут идти на работу с низкой зарплатой, но ланчами в офисе).
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