Какие бонусы и плюшки во время войны предоставляют ІТ-компании своим работникам - исследование — Finance.ua
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Какие бонусы и плюшки во время войны предоставляют ІТ-компании своим работникам - исследование

Личные финансы
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Какие бонусы и плюшки во время войны предоставляют ІТ-компании своим работникам - исследование
Какие бонусы и плюшки во время войны предоставляют ІТ-компании своим работникам - исследование, Фото: freepik.com
Рекрутинговое агентство ITExpert провело исследование актуального соцпакета и других условий труда для IT-специалистов.
Согласно полученным данным, почти 74% компаний имеют гибридный формат работы, офис или удаленную работу по желанию IT-сотрудника, ремоут доступен в 14,7%.
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Инфографика: ITExpert
Инфографика: ITExpert
По результатам мая 2023 года 50,7% компаний не приостанавливали пересмотр зарплаты и карьерный рост. 8,1% опрашиваемых лишены такой возможности. В то же время, 0,7% не предлагали повышений и до вторжения.
Инфографика: ITExpert
Инфографика: ITExpert

Из «плюшек» IT-компании чаще всего предлагают сотрудникам:

  • поздравления и подарки от компании (61,8%);
  • внутреннее обучение (57,4%);
  • компенсацию внешнего обучения или сертификаций (57,4%);
  • медицинское страхование (55,9%);
  • программы менторинга (52,9%);
  • оплату коворкинга (41,9%);
  • компенсацию занятий спортом (35,3%);
  • регулярные оффлайн тимбилдинги (33,1%).
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На последнем месте массаж в компании (6,9%), консультации корпоративного врача (6,9%) и йога или спортивные занятия в офисе (10,3%).
Инфографика: ITExpert
Инфографика: ITExpert
Среди нововведений, появившихся в соцпакете IT-компаний после начала полномасштабной войны:
  • выплаты компенсаций коворкинга,
  • возмещение ментального здоровья и волонтерские дни,
  • во время блэкаутов по запросу компании компенсировали $1500 за покупку генератора или Starlink,
  • сохранение рабочего места коллегам, присоединившимся к рядам ВСУ.
Мария Куцевол, Recruitment Team Lead в ITExpert, отметила, что кандидаты предпочитают компанию, о которой можно найти больше отзывов и информации. Кроме того, среди трендов, которые господствуют среди айтишников: иностранцы спрашивают, есть ли опционы, полный ремоут и экстрагибкий рабочий день, украинцы же в первую очередь обращают внимание на стабильность.
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Среди важных факторов для них, по словам Куцевола, страхование, количество дней отпуска + больничных, возможность бронирования от мобилизации, предоставление техники для работы.
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Несколько реже спрашивают о компенсации обучения. По умолчанию в топе ожиданий и рыночная заработная плата (опытные IT-специалисты не будут идти на работу с низкой зарплатой, но ланчами в офисе).
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По материалам:
dev.ua
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