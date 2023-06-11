Как украинские айтишники влияют на мировые технологии (инфографика) — Finance.ua

Как украинские айтишники влияют на мировые технологии (инфографика) Сегодня 17:05 — Технологии&Авто

Как украинские айтишники влияют на мировые технологии (инфографика)

Пользуясь интернетом, люди по всему миру примерно 50 раз в день взаимодействуют с решениями, созданными при участии украинских специалистов. Украинские инженеры стоят за разработкой технологий для донации крови, автопилота для автомобилей, защиты Wi-Fi роутеров, создания мировых музыкальных хитов и многих других. В GlobalLogic показали, как разработки с участием украинских инженеров влияют на мир.

На мировом IT рынке украинских инженеров ценят за их талант, технические компетенции и, как показал прошлый год, устойчивость и умение достигать результата при любых обстоятельствах. В 2022 году IT-отрасль стала единственной в Украине, которая растет даже во время полномасштабной войны и продолжает играть важную роль в развитии технологий в мире. В GlobalLogic рассказали, как их проекты улучшают качество жизни миллионов людей в мире.

К примеру, решениями украинских специалистов в медицинской сфере пользуются более 22 миллионов человек: 70% западного медицинского рынка работает с программным обеспечением для оборудования донации крови, разработанным в Украине. В последние несколько лет инженеры также помогают разрабатывать новое поколение дефибриллятора для специальных служб, в частности для военных и полиции, создают управляемые импланты по подавлению боли и сложное оборудование реанимационных систем, применяемое и в Украине.

В сфере безопасности украинские инженеры привлечены к созданию автопилота, технологии которого могут предотвратить более 50 тысяч аварий в мире ежегодно. А 23 миллиона европейских пользователей Wi-Fi роутеров защищены от киберугроз благодаря решению, разработанному в Украине. И именно в партнерстве с украинской командой разработан программно-аппаратный комплекс на базе Wi-Fi технологий, позволяющий устанавливать беспроводную широкополосную связь в радиусе до 100 километров от базовой станции. Особое значение эта технология имеет для регионов, где невозможно проложить проводной интернет, например в отдаленных местностях или даже в зонах катастроф и мест работы спасательных команд.

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В телеком-сфере украинцы создают цифровые продукты для 3 из 5 крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования в мире, разрабатывая технологии, использующие 50% всех абонентов мобильной связи и Интернета. И более 70% мировой коммерческой музыки создается благодаря разработкам, к которым привлечены украинские инженеры. В частности, этим программным обеспечением пользуются такие мировые музыкальные гиганты как Maroon 5 и Linkin Park и звуковые студии, создавшие саундтрек к сериалу «Игра Престолов».

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