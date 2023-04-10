Айтишники спрогнозировали, что ждет украинское ІТ в 2023 году — Finance.ua

Айтишники спрогнозировали, что ждет украинское ІТ в 2023 году Сегодня 15:01 — Личные финансы

Айтишники спрогнозировали, что ждет украинское ІТ в 2023 году

В течение 2022 года чаще увольняли специалистов небольшие компании: 28% тех, кто потерял работу и ищет новую, работали в компаниях до 50 человек против 23% среди тех, кто сегодня в них работает.

Об этом свидетельствуют данные исследования Dou.

Инфографика: Dou

Крупные ІТ-компании тоже сталкиваются с трудностями

Крупные аутсорсинговые компании чаще других отправляют своих работников на бенч (ожидание соответствующего проекта. — Ред.).

Среди специалистов, находящихся в резерве, 71% по аутсорсингу (в целом в аутсорсинговых компаниях работает 42% айтишников), а 60% — из компаний из более чем 1000 специалистов (в целом среди работающих таких 28%).

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Большинство работающих, но уже знающих о предстоящем закрытии проекта (таких 5% опрошенных), тоже привлечены в крупных аутсорсинговых компаниях: 50% айтишников, чей проект скоро закроют, устроены в компаниях с более чем 1000 специалистами, а 60% — в аутсорсинге.

Ситуация в продуктовых компаниях

Хотя они тоже увольняли специалистов за последний год (9% их специалистов потеряли работу и теперь ищут новую), но редко отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск или на бенч (1% сотрудников против 5–7% в аутсорсе и аутстафе) и реже объявляют о закрытии проектов (около 3% знают, что их проект закроют против 9% в аутсорсе и аутстафе).

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Стартапы, как и другие компании, тоже увольняли людей на протяжении последнего года (10%). Еще 6% знают о завершении проекта в ближайшее время. Как и продуктовые компании, стартапы редко предлагают своим сотрудникам неоплачиваемые отпуска или бенч — всего 2%.

Прогноз будущего ІТ-рынка

Нынешняя ситуация с работой отражается и на настроениях специалистов. Айтишники, работающие в крупных аутсорсинговых компаниях, хуже оценивают будущее украинского ІТ-рынка и чаще беспокоятся по поводу возможной потери работы.

54% специалистов в аутсорсе беспокоятся о возможном увольнении (против 39% в продуктовых компаниях), 53% считают, что им было бы трудно найти новую работу (в продуктовых компаниях — 46%). 42% работников аутсорса считают, что ситуация в украинском ІТ будет становиться хуже (против 35% тех, кто в продукте).

Инфографика: Dou

Работники крупных компаний чаще обеспокоены возможным увольнением: 54% в компаниях на 1000+ сотрудников против 43% в компаниях поменьше.

Инфографика: Dou

Также в крупных компаниях люди чаще ожидают ухудшения ситуации в ІТ в ближайший год — 47% против 34% работающих в компаниях поменьше.

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В то же время в компаниях всех размеров сотрудники соглашаются, что найти новую работу сегодня сложно. Так считают 49% айтишников, от 48% в компаниях на 50–1000 сотрудников до 53% в компаниях до 10 человек.

Инфографика: Dou

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Dou По материалам:

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