Кризис в украинском айти продолжается, однако работодатели начинают проявлять большую активность — Finance.ua

Кризис в украинском айти продолжается, однако работодатели начинают проявлять большую активность Сегодня 12:03 — Личные финансы

Кризис в украинском айти продолжается, однако работодатели начинают проявлять большую активность

По данным сервиса по поиску работы для ІТ-специалистов Djinni , в марте компании опубликовали 15 тысяч вакансий. Это на 1,5 тысячи больше, чем в феврале, но все еще меньше, чем в конце 2022. Выросло и количество активированных кандидатов — до 24 тысяч против 21 тысячи в феврале.

Айтишники активно ищут работу

В марте было около 327 тысяч откликов на вакансии. Это очередной рекорд, ведь последний самый большой показатель — 290 тысяч — был зафиксирован в январе.

Несколько увеличилось предложение от рекрутеров — их количество достигло 79 тысяч. Однако в Джини отмечают, что незначительное увеличение может быть связано с большим количеством рабочих дней в марте.

На 18% за месяц выросло количество наймов. Так, сообщают об 1,2 тысячах наймах в марте против 1,1 тысячи в феврале. В марте большим спросом у рекрутеров пользовались JavaScript разработчики, QA Automation, DevOps, Ruby.

Интересно, что кандидаты, которые получают наибольшее количество откликов от работодателей сейчас — это Sales managers. В последнюю неделю марта из топ-10 кандидатов с наибольшим количеством предложений от рекрутеров было всего 2 айтишника на 8 сейлзов.

В марте количество договоров выросло на 12% к февралю, а актов стало больше на 8%. По сравнению с показателями февраля 2022 года электронный документооборот значительно активировался: 2,14х договоров, 1,6х — актов.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 24 февраля 2023 года в Украине насчитывалось 271 699 ФЛП, работающих в сфере ІТ. За год полномасштабной войны количество ІТ-специалистов, зарегистрированных в качестве ФЛП, увеличилось на 31 793 человека, или на 13%.

За год полномасштабной войны, с 24 февраля 2022-го по 24 февраля 2023-го, украинские айтишники закрыли 2509 ФЛП, или менее 1% от нынешнего количества.

Самым популярным кодом КВЭД, по которому работают ІТ-специалисты в Украине, остается «62.01 Компьютерное программирование» — за ним зарегистрировано 186 147 специалистов, или 69% всех айтишников, имеющих открытый ФЛП.

На втором месте остается «62.02 Консультирование по вопросам информатизации» (36 801 специалист, или 14% всех ФЛП в ІТ).

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