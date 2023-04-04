В Україні понад 270 тис. ІТ-ФОПів. У яких сферах і областях відкривають найбільше — Finance.ua

В Україні понад 270 тис. ІТ-ФОПів. У яких сферах і областях відкривають найбільше Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

В Україні понад 270 тис. ІТ-ФОПів. У яких сферах і областях відкривають найбільше

Станом на 24 лютого 2023 року в Україні нараховувалося 271 699 ФОПів, які працюють у сфері ІТ. За рік повномасштабної війни кількість ІТ-фахівців, зареєстрованих як ФОПи, збільшилася на 31 793 особи, або на 13%.

Про це пише DOU з посиланням на дані аналітичного сервісу YouСontrol

За рік повномасштабної війни, з 24 лютого 2022-го по 24 лютого 2023-го, українські айтівці закрили 2509 ФОПів, або менше як 1% від нинішньої кількості.

Інфографіка: DOU

Популярність ІТ-КВЕДів

Найпопулярнішим кодом КВЕД, за яким працюють ІТ-фахівці в Україні, залишається «62.01 Комп’ютерне програмування» — за ним зареєстровані 186 147 фахівців, або 69% всіх айтівців, які мають відкритий ФОП.

На другому місці залишається «62.02 Консультування з питань інформатизації» (36 801 фахівець, або 14% всіх ФОПів в ІТ).

На третьому місці «63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність» (33 412 фахівців, 12% всіх ІТ-ФОПів). Кількість фахівців, зареєстрованих за цим кодом, за рік зросла на 20% проти 13% за всіма ІТ-кодами загалом.

Інфографіка: DOU

Кількість ІТ-фахівців за областями

Найбільша кількість айтівців зареєстрована в Києві та Київській області — разом вони становлять 30% усіх айтівців, або майже 81 тисячу осіб.

На другому місці за кількістю зареєстрованих ІТ-ФОПів — Харків і Харківська область: тут понад 34 тисячі фахівців, або 13% від загальної кількості ІТ-ФОПів. Далі — Львів (приблизно 30 тисяч фахівців, або 11% усіх реєстрацій).

За місцем реєстрації не завжди можна вказати реальну кількість фахівців, які живуть і працюють у регіоні.

Попри повномасштабну війну, кількість ІТ-фахівців, зареєстрованих як ФОПи, збільшилась в усіх регіонах. Навіть у Харківській, Херсонській, Луганській і Донецькій областях відбулося зростання приблизно на 10%, хоча це й менше, ніж в інших областях.

Найактивніше збільшувалася кількість айтівців, зареєстрованих як ФОПи, у західних і центральних регіонах: на Волині (+20% до кількості ІТ-ФОПів у 2022 році), у Хмельницькій і Тернопільській областях (+19%), Кіровоградській і Полтавській областях (+18%), Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській і Чернівецькій областях (+17%).

Інфографіка: DOU

Частка жінок

Частка жінок в ІТ поступово зростає: у 2023 році жінки становлять 28% всіх зареєстрованих ФОПів у сфері ІТ проти 27% рік тому. Торік жінки активніше реєструвалися як ФОПи в ІТ, ніж чоловіки: кількість ФОПів у сфері ІТ, відкритих жінками, зросла на 18%, а чоловіками — на 11%.

Найбільша частка жінок серед ФОПів, зареєстрованих у Львівській, Київській, Харківській, Миколаївській областях.

Інфографіка: DOU

59% жінок в ІТ, які працюють за ФОП-моделлю, зареєстровані за кодом «62.01 Комп’ютерне програмування». Жінки частіше за чоловіків працюють за напрямами «63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність» (19% серед жінок проти 10% серед чоловіків) і «62.02 Консультування з питань інформатизації» (16% і 12%).

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