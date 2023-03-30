Яких ІТ-спеціалістів наймають охочіше: перелік затребуваних навичок — Finance.ua

Яких ІТ-спеціалістів наймають охочіше: перелік затребуваних навичок Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Яких ІТ-спеціалістів наймають охочіше: перелік затребуваних навичок

Рекрутинговий майданчик Djinni проаналізував дані з профілів 12 000 кандидатів, які були найняті з березня 2022 року, і зібрав топ-навичок, притаманних найбільш конкурентним кандидатам.

Також на дашборді відобразили зарплати, які ці кандидати вказали у своїх профілях.

Git виявився найпопулярнішою навичкою серед усіх найнятих спеціалістів. Його зазначили 52% користувачів.

На другому місці Jira, на третьому — REST API.

Також до п’ятірки навичок увійшли SQL та JavaScript

Медіанна зарплатня серед найнятих кандидатів із досвідом від 0 до 11 років склала $2500.

Чому це цікаво

Зріз скілів серед найзатребуваніших спеціалістів допоможе початківцям зрозуміти, які технології та навички їм варто засвоїти для успішного працевлаштування на висококонкурентному ринку праці. Водночас досвідчені спеціалісти можуть винести для себе корисну інформацію стосовно того, як краще розставити акценти у своєму CV.

Довідка Finance.ua:

попри кризові явища в українському та світовому ІТ, індустрія залишається привабливою для нових кандидатів. Згідно з дослідженням DOU, серед українських ІТ-фахівців є багато тих, хто тільки почав свій шлях у сферу або тільки планує це зробити. Де і яку першу роботу шукають в IT — читайте тут;

загалом після початку повномасштабного вторгнення 70% пошукачів знайшли нову роботу. Половина айтівців витратили на пошук місяць чи менше. 65% тих, хто знайшов роботу за останній рік, отримали вищу зарплату. Дослідження за посиланням.



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