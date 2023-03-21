Де і яку першу роботу шукають в IT: дослідження — Finance.ua

Де і яку першу роботу шукають в IT: дослідження Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Де і яку першу роботу шукають в IT: дослідження

Попри кризові явища в українському та світовому ІТ, індустрія залишається привабливою для нових кандидатів.

Згідно з дослідженням DOU , серед українських ІТ-фахівців є багато тих, хто тільки почав свій шлях у сферу або тільки планує це зробити: 832 людини серед опитаних (це 12%) , а ще 267 фахівців (4%) мають до року досвіду у своїй ІТ-спеціалізації.

Торік багатьом вдалося «увійти в ІТ» попри скорочення найму українськими ІТ-компаніями: 4% працевлаштованих айтівців мають досвід роботи до року. Найактивніше 2022 року компанії наймали їх як фахівців підтримки (9% Support-спеціалістів мають досвід до року), аналітиків і дизайнерів (по 7% мають досвід до року).

Серед тих, хто сьогодні шукає нову роботу, спеціалісти з досвідом до року теж становлять 4%, а 96% пошукачів — більш досвідчені айтівці.

В індустрію продовжують йти світчери

З-поміж пошукачів першої роботи в ІТ тільки 20% є студентами вишів, які починають виходити на ринок праці. Решта є світчерами: їхній медіанний вік становить 31 рік, а 89% з них вже мають вищу освіту чи науковий ступінь.

Найбільше світчерів серед тих, хто хоче стати менеджерами проєктів і тестувальниками — їхній медіанний вік — 33 роки, менше як 10% з них є студентами. Схожа ситуація і з тими, хто шукає роботу в HR/рекрутингу: середній вік 28 років, студентів з-поміж них 9%.

Найменше світчерів серед розробників, аналітиків і фахівців з Data Science/ML/AI: частка студентів серед них 30%, а медіанний вік пошукачів — 25 років.

У яких галузях і містах шукають роботу

Переважно першу роботу в ІТ шукають на початкові позиції: 43% планують стати інтернами, 23% — джунами. Тільки 3% мідлами чи вище.

З-поміж тих, хто шукає першу роботу в ІТ, 50% хочуть працювати розробниками, 20% — тестувальниками. Наступні за популярністю напрями — дизайн (6%), менеджмент проєктів та аналітика (по 4%), HR/рекрутинг і Data Science/ML/AI (по 3%).

30% цих фахівців живуть у Києві та області, на другому місці — Львів та область (13%). У відносних цифрах найбільше новачків, які хочуть себе спробувати в ІТ, у Харкові, Полтаві, Чернігові, Сумах, Миколаєві та Запоріжжі — понад 20% опитаних у цих регіонах.

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