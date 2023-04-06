Айтишники на Djinni установили новый рекорд. Разница между количеством открытых вакансий и профилей кандидатов достигла 9 000 — Finance.ua

Айтишники на Djinni установили новый рекорд. Разница между количеством открытых вакансий и профилей кандидатов достигла 9 000 Сегодня 09:29 — Личные финансы

Айтишники на Djinni установили новый рекорд. Разница между количеством открытых вакансий и профилей кандидатов достигла 9 000

В марте 24 тысячи кандидатов активировали свой профиль на Djinni, сообщается в Telegram-канале сервиса.

«Это новый рекорд. Разница между количеством опубликованных вакансий и активированными профилями продолжает расти уже четвертый месяц. Если в декабре она была около 5 000 сейчас — уже 9 000», — отмечают аналитики Djinni.

График: Djinni

Также в марте работодатели получили 327 тысяч откликов на вакансии. Это в четыре раза больше, чем предложений от рекрутеров. И даже больше, чем предложений было в январе прошлого года, до начала полномасштабного вторжения (их было 311 000).

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Все эти отзывы написали 34 000 кандидатов (из более 80 000, которые сейчас находятся в поиске). То есть в среднем почти по 10 откликов на кандидата в месяц. Медиана откликов на кандидата — 4.

График: Djinni

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