Рынок труда во время войны: 65% айтишников, нашедших работу за последний год, получили более высокую зарплату (инфографика) — Finance.ua

Рынок труда во время войны: 65% айтишников, нашедших работу за последний год, получили более высокую зарплату (инфографика) Сегодня 08:35 — Личные финансы

Рынок труда во время войны: 65% айтишников, нашедших работу за последний год, получили более высокую зарплату (инфографика)

Основными причинами поиска новой работы у ІТ-специалистов в 2022 году была потеря предыдущей работы и поиск лучших вариантов, прежде всего, по размеру зарплаты.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.ua.

Почему искали работу в 2022 году

41% людей искали новую позицию из-за потери предыдущей, 8% — из-за возможных сокращений. Бенч (когда работник находится в ожидании соответствующего проекта. — Ред.) или неоплачиваемый отпуск стали причиной для 16% айтишников. В то же время многие искали более высокую зарплату (35% искавших), лучшие условия работы или более интересный проект (по 27%).

Специалисты за границей несколько реже делали это из-за увольнения с предыдущего места (37%). Для 35% из них переезд стал причиной поиска новой работы.

Разработчики, тестировщики и специалисты по Data Science/ML/AI чаще других специалистов искали новую работу из-за попадания на бенч или в неоплачиваемый отпуск (около 20%). Девопсы и специалисты по Data Science/ML/AI реже искали новую работу из-за увольнения, а чаще — из-за желания найти более интересный проект с лучшей оплатой.

Инфографика: Dou.ua

Получили ли более высокую зарплату на новой работе

Более половины соискателей и в Украине, и за рубежом рассчитывают найти новую работу на более высокую зарплату, чем нынешняя (или предыдущая для специалистов, которые сейчас не работают).

65% трудоустроившихся в 2022 году получили более высокую зарплату, если сравнивать с предыдущей.

Инфографика: Dou.ua

Те, кто еще в поиске, менее оптимистичны: на более высокую зарплату рассчитывают 44% специалистов в Украине и 56% за рубежом. Среди них заметно больше тех, кто готов перейти на новое место без повышения зарплаты (35% в Украине и 25% за границей). Более половины тех, кто работает в компании или фрилансит и ищет новую работу, тоже рассчитывают на более высокую оплату.

Читайте также Где в мире работают наиболее оплачиваемые айтишники

Более 60% специалистов в Украине, которые считают, что ситуация в украинском ІТ не будет ухудшаться, ожидают более высокой зарплаты на новом месте против 50% среди тех, кто думает, что будет хуже. За границей эта связь слабее: только те, кто считает, что ситуация с украинским ІТ сильно ухудшится, чаще согласны на новую работу без повышения зарплаты.

Чаще всего рассчитывают на более высокую зарплату специалисты уровня Middle (66% в Украине и 67% за границей). Интерны и джуны чаще других готовы работать за более низкую зарплату или любую предложенную.

Читайте также Сколько зарабатывают украинские айтишники: результаты опроса

Среди специалистов разных специализаций в Украине РМ чаще других готовы пойти на работу с меньшей зарплатой (23% среди РМ против 11% в целом). За рубежом несколько более низкие требования к компенсациям — у тестировщиков и РМ: 34% QA и 27% РМ согласились бы на текущую сумму.

Половина соискателей готовы снизить зарплатные ожидания

За последний год айтишники в Украине активно подавались на вакансии: 39% из них откликнулись на 10 или менее вакансий, еще 17% — от 10 до 20. Более чем на 20 предложений откликнулись 29%.

15% соискателей самостоятельно не откликались на вакансии, а ждали предложений рекрутеров. В Украине реже всего самостоятельно подаются сеньоры (24% не отреагировали ни на одну вакансию), за рубежом — лиды (27%). Также реже других самостоятельно откликаются на вакансии DevOps (38% соискателей не подались ни на одну вакансию) и разработчики (около 20%).

Инфографика: Dou.ua

Специалисты по Data Science/ML/AI, поддержке, маркетингу и продажам, аналитики, HR/рекрутеры редко могли найти новую работу, не откликаясь на вакансии, однако им хватало податься на небольшое количество предложений, чтобы найти новую работу. Около 40% этих специалистов подавались на 1-10 вакансий.

Тестировщики, РМ и дизайнеры откликались на наибольшее количество вакансий: более 40% из ищущих работу отправились на более чем 20 вакансий.

Читайте также Не только IT-шники: кому в Украине платят 40 тысяч гривен и больше

Менее опытным специалистам приходится подаваться на большее количество позиций: в Украине 44% соискателей уровня джуниор отправили резюме на более 20 вакансий, в то же время среди мидлов таких 32%, среди сеньоров — 17%.

Также активно откликаются на вакансии те специалисты, которые потеряли работу: 46% таких в Украине и 51% за рубежом отправились на более 20 вакансий. Айтишники, которые работают, но ищут лучшую работу, преимущественно менее активны: около 40% из них или никуда не подавались или на 1–5 вакансий.

Айтишники за границей в среднем откликались на больше вакансий: 34% из них подались на 20 или более против 29% соискателей в Украине.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.