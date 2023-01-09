Не только IT-шники: кому в Украине платят 40 тысяч гривен и больше — Finance.ua
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Не только IT-шники: кому в Украине платят 40 тысяч гривен и больше

Личные финансы
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Не только IT-шники: кому в Украине платят 40 тысяч гривен и больше
Не только IT-шники: кому в Украине платят 40 тысяч гривен и больше
В Украине можно найти работу и получать зарплату в размере 40 тыс. грн и даже больше. Причем касается это не только работников сферы IT, свидетельствует статистика кадрового портала Work.ua.

Кому платят от 40 тыс. грн

При средней зарплате в 15 тыс. грн в Украине все-таки есть сферы деятельности, работая в которых можно зарабатывать в разы больше даже в условиях военного времени. Например, работодатели сейчас ищут таких специалистов:
  • геофизик — зарплата 54 000 грн;
  • трейдер — 45 000 грн;
  • водитель международных перевозок — 42 500 грн;
  • финансовый директор — 40 000 грн
  • эндодонтист — 40 000 грн
  • директор по маркетингу — 40 000 грн
Также высокую зарплату в Украине получают медиабайеры, которые продвигают и публикуют рекламную продукцию, и стоматологи.

Кому повысят зарплаты в 2023 году

В 2023 году работодатели в Украине сохранят зарплаты на текущем уровне или начнут постепенно повышать их.
В обзоре Фокуса идет речь о том, что ситуация в сфере оплаты труда будет зависеть от хода событий на фронте. Но если в качестве базового сценария рассматривать окончание войны в ІІІ квартале 2023 года, профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine, Михаил Колесник не прогнозирует существенных изменений уровня оплаты труда. И только в соответствии с оптимистическим сценарием, по мнению собеседника Фокуса, в стране в 2023 году будет происходить повышение зарплат, сопоставимое с инфляцией. То есть стремительного роста доходов украинцам в 2023 году ожидать вряд ли стоит.
В то же время, некоторые эксперты считают, что в определенных отраслях зарплаты в 2023 году все же вырастут. Эксперты считают, что прежде всего это произойдет в сферах, связанных с восстановлением страны, а именно:
  • строительство;
  • энергетика;
  • медицина;
  • военно-промышленный комплекс (ВПК);
  • производство высокотехнологичных товаров;
  • агропромышленный комплекс (АПК), переработка агропродукции.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Фокус
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