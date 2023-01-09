Не только IT-шники: кому в Украине платят 40 тысяч гривен и больше — Finance.ua

Не только IT-шники: кому в Украине платят 40 тысяч гривен и больше
В Украине можно найти работу и получать зарплату в размере 40 тыс. грн и даже больше. Причем касается это не только работников сферы IT, свидетельствует статистика кадрового портала Work.ua.
Кому платят от 40 тыс. грн
При средней зарплате в 15 тыс. грн в Украине все-таки есть сферы деятельности, работая в которых можно зарабатывать в разы больше даже в условиях военного времени. Например, работодатели сейчас ищут таких специалистов:
- геофизик — зарплата 54 000 грн;
- трейдер — 45 000 грн;
- водитель международных перевозок — 42 500 грн;
- финансовый директор — 40 000 грн
- эндодонтист — 40 000 грн
- директор по маркетингу — 40 000 грн
Также высокую зарплату в Украине получают медиабайеры, которые продвигают и публикуют рекламную продукцию, и стоматологи.
Кому повысят зарплаты в 2023 году
В 2023 году работодатели в Украине сохранят зарплаты на текущем уровне или начнут постепенно повышать их.
В обзоре Фокуса идет речь о том, что ситуация в сфере оплаты труда будет зависеть от хода событий на фронте. Но если в качестве базового сценария рассматривать окончание войны в ІІІ квартале 2023 года, профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine, Михаил Колесник не прогнозирует существенных изменений уровня оплаты труда. И только в соответствии с оптимистическим сценарием, по мнению собеседника Фокуса, в стране в 2023 году будет происходить повышение зарплат, сопоставимое с инфляцией. То есть стремительного роста доходов украинцам в 2023 году ожидать вряд ли стоит.
В то же время, некоторые эксперты считают, что в определенных отраслях зарплаты в 2023 году все же вырастут. Эксперты считают, что прежде всего это произойдет в сферах, связанных с восстановлением страны, а именно:
- строительство;
- энергетика;
- медицина;
- военно-промышленный комплекс (ВПК);
- производство высокотехнологичных товаров;
- агропромышленный комплекс (АПК), переработка агропродукции.
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