Где в мире работают наиболее оплачиваемые айтишники — Finance.ua

Где в мире работают наиболее оплачиваемые айтишники Сегодня 07:01 — Личные финансы

Где в мире работают наиболее оплачиваемые айтишники

Компания Levels.fyi обнародовала годовой отчет о компенсации, наиболее высокооплачиваемых компаниях, местонахождении и других тенденциях, основанный на 150 000 сообщений о заработной плате от специалистов.

Среднее общее вознаграждение в Соединенных Штатах в 2022 году в целом снизилось по сравнению с 2021 годом.

Наименьшее снижение коснулось инженеров-программистов, средняя зарплата которых снизилась на 2,2%. В то время как больше всего пострадали специалисты по продажам, оплата труда которых стала меньше на 16%.

Зарплатные тренды среди специалистов IT-профессий (Таблица: Levels.fyi)

Удаленная работа

Levels.fyi называет 2022-й — великим годом для отдаленной работы.

По их данным, 28% респондентов, а это примерно 29 000 отправивших свои данные, работали удаленно.

В США наблюдалось значительное присутствие удаленных сотрудников в большинстве крупных метрополитенов и городов.

За пределами США одними из самых лучших городов для удаленных работников были Торонто, Бенгалуру, Ванкувер, Лондон и Монреаль.

Но компания отмечает, что предложения, которые могли начаться как дистанционные, впоследствии иногда возвращались к личной или гибридной работе.

Где специалисты получали больше всего

Итоги оплаты труда IT-специалистов в США на 20%-50% больше аналогичных позиций в Европе.

Изображение: Levels.fyi

Самым оплачиваемым городом для айтишников стал швейцарский Цюрих ($178 000 в год), за ним идет Лондон ($116 000), и третье место поделили Дублин и Копенгаген (по $112 000).

Замкнул десятку немецкий Штутгарт ($79 000).

Таблица: Levels.fyi

Среди азиатских стран по оплате труда айтишников лидирует израильский Тель-Авив ($159 000), отрываясь от канадского Ванкувера ($123 000) почти на 23%.

Изображение: Levels.fyi

Но все остальные города Канады, Австралии и Новой Зеландии платят заработную плату айтишникам на 15-55% больше, чем в Китае, Арабских Эмиратах, Японии, Тайване, Индии и других азиатских городах и странах.

Таблица: Levels.fyi

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