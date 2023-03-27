Сколько айтишников искали новую работу в 2022 году (инфографика) — Finance.ua

Сколько айтишников искали новую работу в 2022 году (инфографика) Сегодня 17:01 — Личные финансы

Сколько айтишников искали новую работу в 2022 году (инфографика)

После начала полномасштабного вторжения 70% соискателей нашли новую работу. Половина айтишников потратили на поиск месяц или меньше. 65% нашедших работу за последний год получили более высокую зарплату.

Об этом свидетельствуют данные опроса Dou.ua.

Украинские ІТ-специалисты активно искали новую работу в 2022 году: 39% тех, кто в Украине, и 43% за рубежом. 27% специалистов в Украине и 31% за границей нашли новую работу за последний год, а 12% искали и еще не нашли (не считая тех, кто ищет первую работу в ІТ). 14% айтишников в Украине и 15% за границей не искали новую работу, но думают над этим, еще 20% активно не ищут, но рассмотрят интересные варианты.

Искали ли работу в IT после 24.02.2022 (по местонахождению и статусу занятости)

Инфографика: Dou.ua

Украинские специалисты, оказавшиеся на бенче (находящиеся в ожидании соответствующего проекта. — Ред.) за границей, ищут работу гораздо активнее тех, кто потратил на бенч в Украине. 50% айтишников на бенче в Украине не ищут работу (хотя 32% думают об этом). Среди тех, кто сейчас за границей, таких только 34%.

Часть специалистов, нашедших новую работу после начала полномасштабной войны, уже попали на бенч или лишились места. Среди тех, кто сейчас на бенче в Украине, 15% нашли новую работу за последний год, за рубежом — 21%. Из тех, кто сейчас не работает и находится в Украине, 17% нашли новую работу за последний год, за рубежом таких 20%.

С чем связано желание найти новую работу

Поиск новой работы не всегда связан с потерей предыдущей: 34% людей в Украине и 38% за рубежом сейчас работают в ІТ-компании или ІТ-департаменте или фрилансят.

Наиболее активно искали новую работу в 2022 году джуны и интерны: в Украине среди интернов таких 80%, среди джунов — 61%, за рубежом — более 70% джунов и интернов были в поиске за последний год.

Кто чаще всего искал работу в 2022 году

В Украине чаще всего искали новую работу нетехнические специалисты, прежде всего специалисты по продажам (70% из них были в поиске), по маркетингу, PR, SEO, дизайнеры (около 50%), среди технических направлений — Support-специалистов (искали работу 48% из них).

За границей, как и в Украине, часто искали работу дизайнеры (66% из них) и специалисты по маркетингу, PR, SEO (54%). Однако многие технические специалисты, выехавшие из Украины, тоже были в поиске: по 48% специалистов по DevOps/SRE и Data Science/ML/AI и 47% разработчиков.

Инфографика: Dou.ua

Согласились ли бы перейти на новую работу с лучшими условиями

38% ІТ-специалистов в Украине и 41% украинских ІТ-специалистов за границей согласились бы перейти на новую работу с хорошими условиями, если бы получили такое предложение.

В Украине больше всего заинтересованы те, кто потерял работу (92% согласились бы), далее — специалисты, попавшие на бенч или в неоплачиваемый отпуск (79%), временно не работающие айтишники, но не ищущие новую работу (66%), а также фрилансеры (57%). Среди ныне работающих в ІТ-компании или ІТ-департаменте только 29% готовы сменить работу.

Выехавшие за границу и попавшие на бенч айтишники больше заинтересованы в новой работе, чем те, кто на бенче в Украине: за границей 95% из них готовы сейчас перейти на новую работу против 79% в Украине.

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