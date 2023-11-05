Как найти работу своей мечты. 11 рекомендаций — Finance.ua

Как найти работу своей мечты. 11 рекомендаций Сегодня 09:12 — Личные финансы

Как найти работу своей мечты. 11 рекомендаций

Если вы закончили учиться и пытаетесь понять, кем хотите работать или, возможно, уже работаете, но чувствуете себя нереализованными в нынешней профессии, вам предстоит нелегкий путь поиска работы. А найти работу своей мечты еще труднее, но это можно сделать, имея мотивацию и настойчивость.

Как пишут эксперты медиаплатформы budni.robota.ua , для начала вам нужно определить работу или должность вашей мечты, а затем сосредоточиться на получении необходимых для нее образования и навыков, чтобы подать резюме и повысить свои шансы на ее получение.

Подумайте, что заставляет вас чувствовать себя счастливыми и реализованными

Первым важным шагом на пути к получению работы вашей мечты является определение того, какие роли, должности или навыки делают вас счастливыми и реализованными.

Вспомните времена, когда вы были самыми счастливыми и реализованными:

Чем вы любили заниматься в детстве? Если увлекались рисованием, это впоследствии может привести к работе мечты в области искусства, например, графического дизайна.

Чем нравится заниматься сейчас в свободное время? Например, если вы любите писать стихи, можете рассмотреть возможность собрать их в сборник и издать, прорекламировав в соцсетях.

Какие задачи или роли на текущей работе, которые вам нравятся? К примеру, если вам нравится управлять людьми на настоящей работе, можете рассмотреть возможность карьеры в сфере человеческих отношений.

Запишите свои цели

Это заставит задуматься, какие виды деятельности или моменты для вас значимы. Впоследствии можете использовать эти цели, чтобы сосредоточиться на том, чем увлечены, и как вы можете реализовать вожделенную роль. Установите дедлайн для своих целей, чтобы иметь мотивацию для их достижения.

Представьте свое лучшее будущее

Это упражнение поможет представить себя в будущем «на коне» и приблизиться к работе или должности мечты.

Даже если у вас нет четкого представления о своем лучшем будущем, это поможет лучше понять свои цели на будущее.

Определите набор навыков, которыми владеете

Важным элементом получения работы вашей мечты является наличие необходимых навыков для ее выполнения.

В зависимости от того, какие навыки нужны для работы, вы можете усовершенствовать их или приобрести во время работы. Подумайте о том, какими навыками вы уже владеете на пути к работе своей мечты, это придаст вам уверенность.

Изучите образовательные требования к работе вашей мечты

Чтобы увеличить шансы получить работу своей мечты, вам нужно будет показать потенциальным работодателям, что отвечаете предъявляемым к работе образовательным требованиям.

В зависимости от работы мечты, вам может понадобиться лишь несколько курсов повышения квалификации, чтобы понять ключевые элементы определенной области, или же придется рассмотреть возможность пойти учиться, чтобы получить диплом/сертификат, который позволит получить работу вашей мечты.

Найдите в интернете требования к уровню образования для конкретной должности или работы и поговорите с карьерным консультантом. После этого вы можете решить, хотите ли вы продолжать эту карьеру и пойти учиться.

Вы также можете облегчить себе начало новой карьеры, работая на нынешней работе полный рабочий день и посещая вечерние курсы, которые помогут встать на шаг поближе к своей мечте.

Обратитесь к наставникам, преподавателям и другим профессионалам

Попытайтесь найти наставника, который сейчас работает на работе вашей мечты или тесно сотрудничает с людьми, имеющими работу вашей мечты. Будьте готовы прислушаться к их советам и спросите, можете ли вы поработать у них один день, чтобы узнать больше о работе.

Присоединитесь к профессиональному сообществу, связанному с работой вашей мечты

Это отличный способ встретить потенциальных наставников, работодателей и коллег. Например, если вы хотите работать дизайнером одежды, можете присоединиться к сообществу дизайнеров одежды в вашем регионе.

Читайте также Где украинским беженцам проще всего найти работу в Европе (инфографика)

Эти профессиональные ассоциации также могут предложить курсы повышения квалификации для развития ваших навыков и нетворкинг-сессии, где вы сможете познакомиться с потенциальными работодателями, что сделает вас на шаг поближе к вожделенной профессии.

Ищите возможности, которые предлагают практический опыт работы на этом посту

Стажировка может быть хорошим способом получить практический опыт и научиться у более опытных специалистов в данной области.

Вы можете претендовать на стажировку после завершения обучения, необходимого для работы вашей мечты, или подать заявку на стажировку на основе имеющихся у вас навыков и образования.

Из стажера — в сотрудники

Если вам удастся получить должность стажера, попробуйте наладить связи с наибольшим количеством людей в компании. Продемонстрируйте свою готовность учиться у коллег. Покажите представителям компании, что вы можете быть хорошим штатным сотрудником.

Читайте также Какими в 2024 году будут штрафы для работодателей — Гоструда

По окончании стажировки поговорите со своим руководителем о возможной работе в организации на условиях неполной или полной занятости.

Адаптируйте резюме для работы вашей мечты

Прежде чем рассылать резюме потенциальным работодателям, следует адаптировать его к образовательным требованиям и другому набору навыков, необходимых для работы. Это покажет работодателям, что вы осведомлены о требованиях желаемой должности и подумали о том, что вы как работник можете им предложить.

Демонстрируйте на собеседованиях драйв и желание учиться

Если вы не отвечаете образовательным требованиям или не владеете навыками, необходимыми для работы своей мечты, можете использовать свой драйв и желание учиться, чтобы показать работодателю, что вы являетесь хорошим кандидатом на работу.

Часто работодатели ищут мотивированных, самодостаточных работников, умеющих думать на перспективу.

🧐 Поделитесь, нравится ли вам ваша работа. Опрос здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.