Как найти работу своей мечты. 11 рекомендаций — Finance.ua

Как найти работу своей мечты. 11 рекомендаций
Если вы закончили учиться и пытаетесь понять, кем хотите работать или, возможно, уже работаете, но чувствуете себя нереализованными в нынешней профессии, вам предстоит нелегкий путь поиска работы. А найти работу своей мечты еще труднее, но это можно сделать, имея мотивацию и настойчивость.
Как пишут эксперты медиаплатформы budni.robota.ua, для начала вам нужно определить работу или должность вашей мечты, а затем сосредоточиться на получении необходимых для нее образования и навыков, чтобы подать резюме и повысить свои шансы на ее получение.
Подумайте, что заставляет вас чувствовать себя счастливыми и реализованными
Первым важным шагом на пути к получению работы вашей мечты является определение того, какие роли, должности или навыки делают вас счастливыми и реализованными.
Вспомните времена, когда вы были самыми счастливыми и реализованными:
- Чем вы любили заниматься в детстве? Если увлекались рисованием, это впоследствии может привести к работе мечты в области искусства, например, графического дизайна.
- Чем нравится заниматься сейчас в свободное время? Например, если вы любите писать стихи, можете рассмотреть возможность собрать их в сборник и издать, прорекламировав в соцсетях.
- Какие задачи или роли на текущей работе, которые вам нравятся? К примеру, если вам нравится управлять людьми на настоящей работе, можете рассмотреть возможность карьеры в сфере человеческих отношений.
Запишите свои цели
Это заставит задуматься, какие виды деятельности или моменты для вас значимы. Впоследствии можете использовать эти цели, чтобы сосредоточиться на том, чем увлечены, и как вы можете реализовать вожделенную роль. Установите дедлайн для своих целей, чтобы иметь мотивацию для их достижения.
Представьте свое лучшее будущее
Это упражнение поможет представить себя в будущем «на коне» и приблизиться к работе или должности мечты.
Даже если у вас нет четкого представления о своем лучшем будущем, это поможет лучше понять свои цели на будущее.
Определите набор навыков, которыми владеете
Важным элементом получения работы вашей мечты является наличие необходимых навыков для ее выполнения.
В зависимости от того, какие навыки нужны для работы, вы можете усовершенствовать их или приобрести во время работы. Подумайте о том, какими навыками вы уже владеете на пути к работе своей мечты, это придаст вам уверенность.
Изучите образовательные требования к работе вашей мечты
Чтобы увеличить шансы получить работу своей мечты, вам нужно будет показать потенциальным работодателям, что отвечаете предъявляемым к работе образовательным требованиям.
В зависимости от работы мечты, вам может понадобиться лишь несколько курсов повышения квалификации, чтобы понять ключевые элементы определенной области, или же придется рассмотреть возможность пойти учиться, чтобы получить диплом/сертификат, который позволит получить работу вашей мечты.
Найдите в интернете требования к уровню образования для конкретной должности или работы и поговорите с карьерным консультантом. После этого вы можете решить, хотите ли вы продолжать эту карьеру и пойти учиться.
Вы также можете облегчить себе начало новой карьеры, работая на нынешней работе полный рабочий день и посещая вечерние курсы, которые помогут встать на шаг поближе к своей мечте.
Обратитесь к наставникам, преподавателям и другим профессионалам
Попытайтесь найти наставника, который сейчас работает на работе вашей мечты или тесно сотрудничает с людьми, имеющими работу вашей мечты. Будьте готовы прислушаться к их советам и спросите, можете ли вы поработать у них один день, чтобы узнать больше о работе.
Присоединитесь к профессиональному сообществу, связанному с работой вашей мечты
Это отличный способ встретить потенциальных наставников, работодателей и коллег. Например, если вы хотите работать дизайнером одежды, можете присоединиться к сообществу дизайнеров одежды в вашем регионе.
Эти профессиональные ассоциации также могут предложить курсы повышения квалификации для развития ваших навыков и нетворкинг-сессии, где вы сможете познакомиться с потенциальными работодателями, что сделает вас на шаг поближе к вожделенной профессии.
Ищите возможности, которые предлагают практический опыт работы на этом посту
Стажировка может быть хорошим способом получить практический опыт и научиться у более опытных специалистов в данной области.
Вы можете претендовать на стажировку после завершения обучения, необходимого для работы вашей мечты, или подать заявку на стажировку на основе имеющихся у вас навыков и образования.
Из стажера — в сотрудники
Если вам удастся получить должность стажера, попробуйте наладить связи с наибольшим количеством людей в компании. Продемонстрируйте свою готовность учиться у коллег. Покажите представителям компании, что вы можете быть хорошим штатным сотрудником.
По окончании стажировки поговорите со своим руководителем о возможной работе в организации на условиях неполной или полной занятости.
Адаптируйте резюме для работы вашей мечты
Прежде чем рассылать резюме потенциальным работодателям, следует адаптировать его к образовательным требованиям и другому набору навыков, необходимых для работы. Это покажет работодателям, что вы осведомлены о требованиях желаемой должности и подумали о том, что вы как работник можете им предложить.
Демонстрируйте на собеседованиях драйв и желание учиться
Если вы не отвечаете образовательным требованиям или не владеете навыками, необходимыми для работы своей мечты, можете использовать свой драйв и желание учиться, чтобы показать работодателю, что вы являетесь хорошим кандидатом на работу.
Часто работодатели ищут мотивированных, самодостаточных работников, умеющих думать на перспективу.
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