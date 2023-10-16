Какими в 2024 году будут штрафы для работодателей — Гоструда Сегодня 20:02 — Личные финансы

Какими в 2024 году будут штрафы для работодателей — Гоструда

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда напомнило, что проект госбюджета-2024 предусматривает повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2024 года до 7100 грн, с 1 июля 2024 года до 8000 грн.

Из этого в ведомстве сделали прогноз относительно того, какими в следующем году будут штрафы за незадекларированный труд.

Размер штрафов

10-кратный размер минимальной зарплаты, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение

По состоянию на 01.10.2023 г. — 67 000 грн; с 01.01.2024 г. — 71 000 грн; с 01.07.2024 г. — 80 000 грн; предупреждение — к юридическим лицам и ФЛП, являющимся плательщиками единого налога первой-третьей групп.

Основания для наложения:

фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта),

оформление работника на неполное рабочее время или по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем в случае фактического выполнения работы в течение всего рабочего времени,



выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты ЕСВ и налогов.



А 30-кратный размер минимальной зарплаты — за совершение нарушения повторно в течение 2 лет (на 01.10.2023 г. — 201 000 грн; с 01.01.2024 г. — 213 000 грн; с 01.07.2024 г. — 240 000 грн).

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16-кратный размер минимальной зарплаты

Основания для наложения: недопуск к проведению проверки по выявлению вышеупомянутых нарушений или создание препятствий в ее проведении.

По состоянию на 01.10.2023 — 107 200 грн; с 01.01.2024 — 113 600 грн; с 01.07.2024 — 128 000 грн.

3-кратный размер минимальной зарплаты

По состоянию на 01.10.2023 — 20 100 грн; с 01.01.2024 — 21 300 грн; с 01.07.2024 — 24 000 грн.

Основания для наложения:

нарушение установленных сроков выплаты зарплаты, других выплат более чем за один месяц или выплата их не в полном объеме;

недопуск к проведению проверки по соблюдению законодательства о труде, создание препятствий в ее проведении;



превышение установленного допустимого количества трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем или ведение недостоверного учета рабочего времени работника, работающего по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем, относительно фактически выполняемой им работы.



2-кратный размер минимальной зарплаты, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение

Это грозит за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда.

По состоянию на 01.10.2023 — 13 400 грн; с 01.01.2024 — 14 200 грн; с 01.07.2024 — 16 000 грн.

4-кратный размер минимальной зарплаты, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение

По состоянию на 01.10.2023 — 26 800 грн; с 01.01.2024 — 28 400 грн; с 01.07.2024 — 32 000 грн; предупреждение — к юридическим лицам и ФЛП, являющимся плательщиками единого налога первой-третьей групп.

Основание для наложения — несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, привлекаемым к исполнению обязанностей, предусмотренных законами Украины «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной (невоенной) службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Размер минимальной зарплаты

Это штраф за нарушение других требований трудового законодательства.

По состоянию на 01.10.2023 — 6 700 грн; с 01.01.2024 — 7 100 грн; с 01.07.2024 — 8 000 грн.

2-кратный размер минимальной зарплаты будет за нарушение повторно в течение 1 года. По состоянию на 01.10.2023 — 13 400 грн; с 01.01.2024 г. — 14 200 грн; с 01.07.2024 — 16 000 грн.

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