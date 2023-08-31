Как работодателям получить компенсацию ЕСВ за новых работников — Finance.ua

Как работодателям получить компенсацию ЕСВ за новых работников Сегодня 09:05 — Личные финансы

Как работодателям получить компенсацию ЕСВ за новых работников

Донецкий областной центр занятости разъяснил , кто из работодателей имеет право на компенсацию ЕСВ за новых работников.

Там отметили, что компенсация единого взноса за трудоустройство на новые рабочие места предоставляется работодателям в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением КМУ от 18.04.2023 № 338 (далее — Порядок). Внедренный Правительством механизм финансовой поддержки работодателей создает экономическое поощрение трудоустройства зарегистрированных безработных и способствует созданию новых рабочих мест.

Право на компенсацию

Право на компенсацию имеют работодатели, которые трудоустраивают на новые рабочие места сроком не менее двух лет по направлению центра занятости зарегистрированных безработных.

Действие этого Порядка распространяется на работодателей, которые одновременно:

являются субъектами малого предпринимательства;

создают новые рабочие места и трудоустраивают на них зарегистрированных безработных путем заключения трудового договора.

Компенсация работодателю предоставляется при условии, что размер заработной платы трудоустроенного лица за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не ниже размера минимальной заработной платы, установленной законодательством.

Компенсация не предоставляется:

в случае наличия задолженности:

— по уплате единого взноса;

— по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;

— по выплате заработной платы;

— перед государственным (местным) бюджетом более 6 месяцев.

в случае применения судебных процедур банкротства (неплатежеспособности), предусмотренных Кодексом Украины по процедурам банкротства, или пребывания в стадии ликвидации.

Порядок и сроки обращения

Для получения компенсации работодатель в течение двух месяцев со дня трудоустройства зарегистрированного безработного подает в центр занятости, расположенный по месту осуществления хозяйственной деятельности, заявление о предоставлении компенсации по форме согласно приложению к Порядку.

Продолжительность и размер

Компенсируются фактические расходы в размере единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Сумма ежемесячной компенсации составляет от 1474 грн.

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Выплата компенсации производится за каждый нечетный месяц работы со дня трудоустройства зарегистрированного безработного. Длительность выплаты компенсации составляет 12 месяцев в течение следующих двух лет.

Увольнение работника

В случае увольнения работника по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 36 или пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины, сумма выплаченных средств возвращается в полном объеме, кроме случая, когда на его рабочее место работодателем трудоустроен другой зарегистрированный безработный по направлению центра занятости до истечения двухлетнего срока.

Важно

Действие этого Порядка не распространяется на работодателей, являющихся субъектами хозяйствования, образованными в результате прекращения другого юридического лица в течение 12 месяцев, предшествовавших созданию нового рабочего места, и бюджетными учреждениями.

Зарегистрированный безработный может быть трудоустроен у работодателя с выплатой компенсации за него один раз в пять лет при условии, что он в соответствующем пятилетнем периоде не был трудоустроен любым работодателем с предоставлением ему компенсаций, предусмотренных Законом Украины «О занятости населения» (кроме профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации безработного).

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