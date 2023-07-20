Уплату ЕСВ для ФЛП оставили добровольной до конца военного положения — Finance.ua

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Уплату ЕСВ для ФЛП оставили добровольной до конца военного положения

Личные финансы
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Уплату ЕСВ для ФЛП оставили добровольной до конца военного положения
Уплату ЕСВ для ФЛП оставили добровольной до конца военного положения
30 июня 2023 года парламент в целом проголосовал за отмену льготной налоговой ставки в 2% (законопроект № 8401).
Сейчас законопроект уже направлен на подпись президенту, на сайте Рады уже есть текст с подписью главы парламента. Так что уже можно делать вывод о том, что добровольную уплату ЕСВ для физлиц-предпринимателей (ФЛП) оставили до конца военного положения, как сообщает Telegram-канал «Твой бухгалтер».
  • Этот законопроект известен тем, что отменяет льготную ставку в 2% от суммы дохода, но он отменяет еще несколько правил, возвращает некоторые штрафы и проверки, например, возобновляется применение штрафов и пени из ЕСВ.
  • Но важную льготу для ФЛП всех групп оставили: возможность добровольной уплаты единого социального взноса (ЕСВ) до конца действия военного положения. Речь идет об уплате ЕСВ за себя.
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Как отмечается, изменения в раздел 8 Закона 2464-VI о ЕСВ не вносились, как и прежде, в пункте 9−19 раздела «Переходные положения» закона говорится, что «временно, с 1 марта 2022 года до прекращения или отмены военного положения в Украине и в течение двенадцати месяцев после прекращения или отмены военного положения лица, указанные в пунктах 4, 5 и 5−1 части первой статьи 4 настоящего Закона, имеют право не начислять, не исчислять и не уплачивать единый взнос за себя». Под «лицами» подразумеваются физлица-предприниматели на упрощенной системе налогообложения.
Напомним, ФЛП 3-й группы платят ЕСВ в размере 22% от минимальной зарплаты, сейчас это 1474 грн в месяц. Ежегодно ФЛП 3-й группы должны декларировать уплаченный за год ЕСВ и указывать его суммы в те месяцы, когда они его платили.
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По материалам:
Ain.Ua
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