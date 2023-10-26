Где украинским беженцам проще всего найти работу в Европе (инфографика) — Finance.ua

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Где украинским беженцам проще всего найти работу в Европе (инфографика)

Личные финансы
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Где украинским беженцам проще всего найти работу в Европе (инфографика)
Где украинским беженцам проще всего найти работу в Европе (инфографика), Фото: freepic.com
Самый высокий уровень занятости украинских беженцев — в Польше. Об этом свидетельствуют данные нового отчета Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).
Об этом notesfrompoland.com.
В отчете ОЭСР собраны данные из 12 из 38 стран, входящих в организацию. По оценкам, больше всего трудоустроенных беженцев трудоспособного возраста в Польше — 65%. На втором месте — Великобритания (61%), на третьем — Швеция (56%).
Где украинским беженцам проще всего найти работу в Европе (инфографика)
В Литве уровень занятости украинских беженцев — 53%, в Чехии — 51%, Дании, Нидерландах и Эстонии — 46%, во Франции — 33%.
Самый низкий уровень трудоустроенности был в Швейцарии и Италии — 19% трудоспособных беженцев. Хотя в рейтинге организации не было данных о Германии, в августе глава Федерального агентства по труду Андреа Налес сообщила, что доля трудоустроенных трудоспособных украинских беженцев в Германии составляет 19%.
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Украинские беженцы интегрируются на рынки труда принимающих стран значительно быстрее, чем другие группы беженцев, которым понадобилось от 5 до 10 лет, чтобы получить работу.
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Значительная часть возможностей трудоустройства для украинских беженцев — на низкоквалифицированных работах, несмотря на то, что украинцы имеют образование выше среднего.
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Данные в исследовании поступили из разных внутренних и международных источников и собирались в разное время. В случае Польши, Великобритании, Чехии и Италии они основывались на опросах. Данные из Польши исходят из отчета NBP за ноябрь прошлого года. С тех пор страна столкнулась с оттоком украинских беженцев.
Напомним, украинские беженцы, получающие социальную помощь в странах Европейского Союза, начали получать письма от контролирующих органов этих стран с требованием предоставить выписки со счетов в украинских банках за последние три месяца. Это необходимо для оценки правомерности получения беженцами социальных выплат.
У контролирующих органов стран пребывания украинских беженцев есть основания полагать, что украинские беженцы не полностью раскрыли информацию о своих доходах и имуществе. Выплата же социальной помощи предполагает отсутствие имущества и доходов. При этом в каждой стране определены пределы стоимости допустимого имущества и доходов.

Справка Finance.ua:

  • для возвращения украинцев из-за рубежа есть ключевые факторы — фактор безопасности, возможность быть трудоустроенным после возвращения, доступ к обучению в случае желания переквалификации и возможность иметь собственное жилье;
  • об этом во время форума по развитию человеческого капитала Украины сказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко;
  • «Есть основные четыре фактора — безопасность, возможность быть трудоустроенным или начать собственный бизнес, обучение и обеспечение жильем. Конечно, фактор безопасности — это фактор номер один. Что касается работы нашего министерства, то момент безопасности касается нас в части гуманитарного разминирования», — сказала она.

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По материалам:
Finance.ua
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