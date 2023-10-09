Работа есть: подборка удаленных вакансий октября — Finance.ua

Работа есть: подборка удаленных вакансий октября Сегодня 14:02 — Личные финансы

Работа есть: подборка удаленных вакансий октября

Если вы хотите работать, находясь в удобном для вас городе и месте, иметь стабильную работу и заработную плату, присмотритесь к этим вакансиям от robota.ua. Что от вас требуется, кроме желания работать? Компьютер/ноутбук и доступ в Интернет.

Подборка удаленных вакансий октября содержит предложения для представителей разных профессий, которые ищут работу без привязки к офису.

Бренд-маркетинговое агентство полного цикла ищет специалиста с опытом работы в SMM, умеющего креативно писать, создавать контент, быстро генерировать идеи, воплощать их в текст. Также важны знания принципов работы социальных сетей и трендов и высокие навыки работы с аналитикой.

Задачи будущего работника на должности: создание маркетинговых исследований; анализ результатов, отчетов; визуализация результатов в PowerPoint.

Если у вас есть опыт работы от 1-го года и вы владеете методологией создания маркетингового исследования и инструментами анализа Excel, SPSS, Access, Thinkcell — откликайтесь. Работодатель предлагает, в частности, корпоративные скидки на приобретение техники.

Международный медиапродакшн приглашает в свою команду. Требования к кандидатам: высокие навыки работы в Premiere Pro CC и After Effects CC; самостоятельность, организованность, умение быстро учиться и желание произвести качественный продукт; креативный подход к монтажу; знание английского языка (видео выпускаются на английском); умение оперативно и качественно собирать материал и соблюдать дедлайны.

Основные требования к кандидатам: опыт работы от 2-х лет в должности бизнес-аналитика; опыт постановки полного цикла разработки (от ТС до сдачи проекта в эксплуатацию); опыт составления технической и методической документации в контексте описания бизнес-процессов; желаемый опыт в проектировании новых конфигураций 1С; знание принципов управленческого и бухгалтерского учета в 1С; знание основных объектов и механизмов в 1С; приветствуется опыт ведения проектов (PM).

Основные обязанности: разработка концептов графики; финализация графики — персонажи, объекты, иконки, окружение, баннеры.

Требования к будущим сотрудникам: уверенное владение Photoshop; опыт работы 2D Artist от 2-х лет; понимание работы с объемом, формой, освещением, материалами; умение придерживаться заданной стилистики; умение скетчинга, финализации графики; наличие работ в портфолио.

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IT-компания ищет начинающего в программировании продуктов BAS, у которого достаточно навыков и опыта, чтобы компетентно обслуживать и обновлять клиентские продукты и базы данных.

Обязанности: программирование и администрирование баз BAS и 1С; постоянное развитие программистских навыков и изучение построения типовых решений BAS; обслуживание баз данных, продуктов BAS и 1С, установка обновлений, восстановление баз, отладка подключений и доступов; настройка обменов и интеграций с оборудованием и другим ПО; тесное сотрудничество с заказчиком, менеджерами, аналитиками.

Обязанности должности: разработка макетов; подготовка макетов к печати в соответствии с требованиями; разработка визуализаций; редактирование и обработка фотографий для продукции рекламных материалов.

Пожелания кандидатам: профильное образование, направление — дизайн, полиграфия, художественное образование; опыт работы дизайнером от 1-го года (желательно); знание дизайнерских программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw; умение рисовать от руки приветствуется.

Оператор парфюмерно-косметического рынка Украины в сегменте luxury приглашает поучаствовать в конкурсе на должность. Какого работника желают видеть в команде: с аналитическим складом ума; опытного пользователя Excel; с опытом в интерфейсах Google ads и Facebook ads от 1 года; желающего и умеющего быстро учиться, проходить курсы и применять знания на практике.

Компания, занимающаяся разработкой и дистрибуцией декоративной косметики, приглашает принять участие в конкурсе на должность. Hard skills, обязательные для будущего работника: успешный опыт вывода на рынок новых продуктов; владение английским языком на уровне Upper-Intermediate и выше; владение Excel на высоком уровне; способность определять будущие тенденции в Fashion и Beauty и действовать проактивно.

Ищут сотрудника для сбора и анализа информации из систем; оценки потребности в применении тех или иных средств защиты, их пилотирования и внедрения; анализа безопасности протоколов передачи; расследования инцидентов; написания технической документации; проведения внутренних аудитов ИБ.

Медиагруппа приглашает к сотрудничеству. Что нужно делать: писать SEO-материалы, статьи, работать с экспертами; участвовать в разработке и реализации стратегии по продвижению сайта; оптимизировать тексты под запросы пользователей в поисковиках; мониторить позиции сайта в поисковых системах и анализировать эффективность проведенных мероприятий.

Пожелания будущему сотруднику: высшее образование; уверенный пользователь ПК; стрессоустойчивость, коммуникабельность, умение брать на себя ответственность за результат и быстро учиться; знание конфигурации 1С УВП на базовом уровне.

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