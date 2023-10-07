Почему работодатели не указывают зарплату в вакансиях — Finance.ua

Почему работодатели не указывают зарплату в вакансиях Сегодня 08:01 — Личные финансы

Почему работодатели не указывают зарплату в вакансиях

При поиске работы кандидаты сталкиваются с тем, что в большинстве вакансий компании не указывают диапазона заработной платы, на которую может рассчитывать будущий работник. Это вызывает раздражение у соискателей, ведь часто приходится тратить время на общение с работодателями, чьи предложения могли бы отсеяться еще на этапе просмотра вакансии. Зачем же работодатели это делают и как быть кандидату в таком случае, чтобы получить работу с зарплатой, на которую рассчитывал и которая отвечает рынку? Ответы на эти вопросы поискали специалисты robota.ua.

Почему работодатель не указывает уровень зарплаты в вакансиях

Существует предубеждение, что так случается только с вакансиями с маленькой заработной платой с целью ее скрыть и уговорить хоть какого-нибудь кандидата. Однако так бывает и в стабильных компаниях с рыночными зарплатами. На это есть несколько причин:

Сумма вознаграждения не определена

Иногда случается так, что в компании открывают дополнительную вакансию, но еще не до конца уверены, сколько готовы платить новому работнику. Поэтому в резюме просят указать желаемый уровень заработной платы, чтобы увидеть свою зарплатную вилку.

Политика неразглашения зарплат

У большинства компаний существует запрет на разглашение коллегам своей зарплаты, ведь часто на сопредельных должностях люди получают разные финансовые компенсации. В таком случае, когда открытая в компании вакансия на всеобщее обозрение показывает сумму, которую не получает уже имеющийся работник — для работодателя возникает дополнительная проблема и риски потерять еще одного сотрудника.

Желание получить хорошего специалиста за небольшую компенсацию

Некоторые хорошие специалисты могут неосознанно снижать свою ценность на рынке труда. И когда работодатель готов платить работнику в этой должности условно 40 тыс. грн, а хороший кандидат в зарплатных ожиданиях указывает — 30 тыс. грн, никто не будет спорить. Так компания получит крутого специалиста и в то же время сбережет бюджет.

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Какие бывают вакансии и как реагировать на них соискателю?

Вакансии, где указана зарплата

Это самый простой, но менее распространенный вариант. В таких вакансиях работодатель ясно знает, кого он ищет и сколько готов платить такому работнику. Кандидат на этапе рассылки резюме понимает, стоит ли эта вакансия его внимания и затраченных сил и времени. Так что такой вариант минимизирует риски пустого общения незаинтересованных сторон.

Однако для кандидата здесь также есть минусы — вряд ли удастся договориться о более высоком вознаграждении из-за вашего высокого профессионализма. Сразу же видели глаза, что руки брали.

Вакансии, где указан диапазон зарплаты

В таких вакансиях работодатели указывают свой бюджет для конкретной вакантной должности, и он будет колебаться в зависимости от уровня экспертности кандидата. Не бойтесь, если уровень вашего опыта не позволяет претендовать на верхнюю границу диапазона. Ведь часто работодатели предпочитают менее опытных, однако амбициозных кандидатов, которым в начале можно платить чуть меньше, а с получением практического опыта уровень вашего дохода будет расти.

В таких вакансиях соискателя должен насторожить очень большой разрыв в минимальном и максимальном уровне оплаты. В основном это касается вакансий, где львиную долю заработка составляют выполнение КРІ. Да, для некоторых профессий это вполне нормально. Однако если в описании встречаете что-то вроде «зарплата от 10 000 грн до 80 000 грн, все зависит только от вас самих», то поставьте это предложение под сомнение. Ведь в большинстве случаев по факту работник получает только нижний предел этого диапазона.

Вакансии, где размер зарплаты не указан

В таких вакансиях работодатель всегда пишет фразу типа «уровень заработной платы определяется по результатам собеседования». И тут его интересует, насколько кандидат себя оценит и сэкономит бюджет компании.

В таком случае соискателю следует оценить рынок труда по его специализации и определить средний уровень заработной платы. Далее проанализировать свои компетенции и опыт на необходимость доплачивать за них. Определите для себя критический минимум зарплаты и даже не рассматривайте предложения с более низким вознаграждением. Не занижайте себе цену и будьте уверены на пути поиска компании, которая будет готова заплатить за такого специалиста больше.

Но вместе с тем, не думайте, что вы так уникальны и перспективны, что должны зарабатывать тысячи долларов в месяц и ни центом меньше. Ваши расчеты должны быть объективными и соответствовать компетенциям, иначе рискуете стать анекдотом, которые HR-ы рассказывают друг другу.

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