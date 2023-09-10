Где и кому в Украине платят самые высокие и самые низкие зарплаты — Finance.ua

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Где и кому в Украине платят самые высокие и самые низкие зарплаты

Личные финансы
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Где и кому в Украине платят самые высокие и самые низкие зарплаты
Где и кому в Украине платят самые высокие и самые низкие зарплаты
Среди всех крупных городов Украины самые высокие предлагаемые зарплаты зафиксированы в Киеве — в среднем 20 000 грн. При этом разброс огромный — от 70 000 грн у медиабайеров и военнослужащих, до 6 700 у руководителей кружков. Худшая ситуация с оплатой труда в Сумах, где в среднем предлагают 12 800 грн.
Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на данные кадрового портала.
На втором месте после Киева по размерам зарплат оказался Львов — 18 000 грн. Больше всего здесь предлагают топ-менеджерам — в среднем 60 000 грн. Меньше всего — педагогам-организаторам и просто организаторам, 9 900 грн.
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Далее сразу три города, где в среднем предлагают 17 500 грн. Это:
  • Днепр. Больше всего здесь предлагают топ-менеджерам и военнослужащим, в среднем 55 000 грн. Меньше — уборщицам, 9 000 грн. А также санитаркам — 9300 грн, посудомойкам — 9500 грн.
  • Одесса. Здесь больше всего предлагают финансовым директорам — в среднем 50 000 грн. Меньше всего — санитаркам, 7 000 грн.
  • Ужгород. Больше всего обещают технологам — в среднем 35 000 грн. Меньше всего — уборщицам, 11 300 грн. А также кредитным экспертам — 11 500 грн.
Самые низкие зарплаты зафиксированы в Сумах — в среднем 12 800 грн. Здесь готовы платить:
  • больше всего — военнослужащим, в среднем 72 500 грн;
  • меньше всего — уборщицам, 7 000 грн.
Несколько больше предлагают в Кривом Роге — в среднем 14 000 грн. По данным кадровиков, оплата труда следующая:
  • больше всего — у военнослужащих, в среднем 72 500 грн;
  • меньше всего — у уборщиц, 6 900 грн.
Данные: Work.ua
Данные: Work.ua

Справка Finance.ua:

  • в Украине уровень заработной платы врачей должен составлять минимум 20 тыс. грн, а среднего медперсонала — 13,5 тыс. грн, однако с начала года приняли изменения в законодательстве, позволяющие сокращать выплаты до минимального уровня в случае, если у больницы не хватает финансирования. Последним начинают все больше злоупотреблять;
  • средняя зарплата в Украине выросла впервые с начала войны.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Обозреватель
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