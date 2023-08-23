12 вакансий для работы из любой точки мира — Finance.ua

12 вакансий для работы из любой точки мира Сегодня 13:08 — Личные финансы

12 вакансий для работы из любой точки мира

В новой подборке вакансий от Work.ua — предложения по работе из любой точки мира. Эти специалисты могут работать дистанционно и получать зарплату от 15 000 грн.

Помощник руководителя технического отдела

15 000 — 20 000 грн

Образовательная компания EdHub ищет на должность помощника руководителя технического отдела внимательного человека с техническим складом ума. Идеальный кандидат любит работу с цифрами, имеет опыт CRM.

Среди указанных в вакансии обязанностей: расчет зарплаты, проверка транзакций и информации в CRM-системе, подготовка текстов для рассылки клиентам и отчетности.

Executive assistant

50 000 — 100 000 грн

Hire UA, компания, специализирующаяся на трудоустройстве онлайн-работников, разместила вакансию удаленного исполнительного ассистента для учредителя предприятия — Кайла. На этой работе нужно будет помогать Кайлу с планированием рабочего и личного времени, замещать начальника в общении с клиентами и подчиненными. От кандидатов ожидается соответствующий опыт (от 2 лет) и хорошее знание английского, потому что это основной язык общения в команде.

Дизайнер-конструктор изделий из дерева (декор)

18 000 — 25 000 грн

Производитель домашнего декора ООО «Клевер» расширяется и запускает новую производственную линию подвесных деревянных светильников. В этой связи компания приглашает на работу дизайнера-конструктора со знанием программ CorelDraw, Photoshop, Adobe Illustrator, Blender, 3ds Max, креативным мышлением, усидчивостью и внимательностью к деталям.

Окончательный размер зарплаты обсудят на собеседовании, также работодатель отметил, что оплатит стажировку и что для сотрудников компании есть скидки на продукцию.

Ведущий специалист по рассмотрению заявлений департамента андерайтинга и урегулирования

18 000 грн

Специалиста с медицинским образованием, опытом работы в сфере страхования, вежливого и ответственного ищет страховая компания VUSO. На позиции ведущего специалиста по рассмотрению заявлений в департамент андеррайтинга и урегулирования потребуется:

проводить экспертизу заявлений о возмещении медицинских расходов и покрытия финансовых рисков;

отвечать на запросы застрахованных лиц;

контролировать сроки принятия решений и выплаты возмещений.

Преподаватель скорочтения для детей

12 000 — 16 000 грн

Prana, школа скорочтения, ищет в своей команде преподавателя на полный рабочий день. От кандидатов ожидают высшего педагогического образования, предпочтение отдают учителям начальных классов и филологам. Работодатель обещает, что учителю предоставят готовые планы уроков и будут поддерживать на всех этапах сотрудничества.

Старший бухгалтер-консультант

30 000 грн

Еще одна вакансия от онлайн-школы: обучающая компания AVS в поисках старшего бухгалтера-консультанта. Работник нужен, чтобы предоставлять и проверять ответы на вопросы других бухгалтеров-экспертов по темам: НДС, налог на прибыль, учет, зарплата, ФЛП и РРО, а также распределять нагрузки в команде.

Hardware/Software Integration Specialist

111 000 — 148 000 грн

Компания-разработчик программного обеспечения для робототехники Avianna ищет квалифицированного специалиста по интеграции аппаратного и программного обеспечения.

Компания так описывает эту роль: «Вы будете архитектором интеграции, сочетая физические и цифровые аспекты, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование наших роботизированных систем на основе ИИ». Кандидатам на эту должность нужно иметь опыт MAVLink/PX4/ArduPilot в робототехнике или дронах, знать C++, Python и/или Rust, быть знакомым с ROS и RTOS, а также опыт работы с ИИ.

Рекрутер по поиску мастеров на рынок США

18 300 — 36 500 грн

Рекрутеров с опытом работы от 1 года, готовностью работать дистанционно и по графику с 16:00 до 00:00, приглашает откликнуться на свою вакансию компания Supplax. Работодатель работает на рынке США и занимается ремонтом домов в 15 городах. Рекрутер в компании ведет поиск мастеров для сотрудничества, поддержку их на первых этапах работы и поощрение продолжать отношения с компанией.

Amazon Product Researcher, менеджер по поиску товаров Amazon

15 000 — 30 000 грн

Эта вакансия также от американской компании — менеджер по поиску товаров на Amazon в MinMaxdeals LLC. Работодатель торгует косметикой класса «Люкс» и нужен исследователь, чтобы анализировать продукцию Amazon и определять прибыльные позиции, готовить об этом отчеты.

Чтобы податься на вакансию, нужно иметь опыт работы с Amazon, плагином Keepa или другими подобными расширениями, Excel и Google Sheets. Также нужно знать английский и иметь компьютер. График работы — 5 дней в неделю, но 32 рабочих часа.

Digital-маркетолог

80 000 — 150 000 грн

Сотрудника ищет компания по производству мужского анатомического белья MAN’s SET. В коллективе этот работник будет заниматься формированием digital-стратегии, запуском, контролем рекламных кампаний (и будет нести ответственность за их эффективность), повышением конверсии и среднего чека, улучшением сайта, а также отвечать за эффективность проекта на Shopify на рынок США.

SMM-, контент-менеджер

20 000 грн

и т. п. , желателен опыт написания статей о недвижимости. Веб-студия UCOM. Team ищет сотрудника с опытом в SMM/контент-менеджмента, навыками работы с программами для графического дизайна, сбора аналитики, желателен опыт написания статей о недвижимости.

Это работа по гибкому графику и part-time, на которой работодатель обещает интересные и разнообразные задачи. К зарплате также добавятся бонусы за хорошие результаты.

Врач-координатор (медицинский туризм)

15 000 — 28 000 грн

«Крупная международная компания в сфере медицинского туризма ищет врача с высшим клиническим образованием на полный рабочий день дистанционно. Ваша медицинская экспертность поможет пациентам со всего мира выбирать лучшие клиники и варианты лечения», — говорится в вакансии.

Врач-координатор будет помогать пациентам с организацией лечения за рубежом, например, в Австрии, Германии, Израиле, США. Он будет анализировать документы, искать предложения от разных клиник, предлагать лучшие варианты.

Для новичков работодатель организует обучение, а зарплата состоит из ставки, процента и бонусов за достижение KPI.

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