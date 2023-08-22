Геммолог, судоводитель, термист: подборка неординарных вакансий августа — Finance.ua

Геммолог, судоводитель, термист: подборка неординарных вакансий августа
Редакция медиаплатформы robota.ua сделала подборку вакансий для креативных, открытых, готовых к обучению кандидатов.
Актер квеста
В Днепре ищут работника, который будет выполнять роль актера в квест-комнатах разных жанров (экшен, спорт, ужасы
и т. п.); будет играть роли и общаться с игроками; будет обеспечивать высокий уровень эмоционального напряжения в процессе проведения квестов; будет соблюдать правила и сценарий квеста; будет участвовать в тренингах и повышать свою профессиональную квалификацию.
Термист в ДТЭК
Энергетическая компания в Харькове рассматривает кандидатов без опыта работы. Предлагается обучение.
Будущий работник будет заниматься термообработкой металла в шахтных, камерных электрических печах. Работодатель обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой. Анонсируется развозка от метро на служебном транспорте.
Мастер по ручной вышивке
Украинский бренд, изготовитель одежды и аксессуаров, объявляет об открытии вакансии в Киеве.
Пожелания к будущему работнику: владение разными техниками ручной вышивки; умение работать с разными материалами (кристаллы, бисер, паетки, кружево); внимательность, пунктуальность, инициативность.
Специалист по информированию населения по вопросам минной опасности в «Ассоциация саперов Украины»
Функциональные обязанности: информирование населения по вопросам гражданской защиты и минной опасности путем проведения обучающих сессий в Харьковской, Николаевской или Киевской области; взаимодействие с местными органами власти; проведение сессий по информированию о минной опасности для взрослых, подростков и детей в соответствии со стандартными процедурами и методиками; донесение до аудитории понимания рисков и стратегий их понижения; соблюдение заданных рабочих планов и методических рекомендаций; подготовка отчетной документации о проделанной работе.
Работодатель анонсирует командировку для непосредственного выполнения обязанностей по Украине.
Мастер по изготовлению и росписи сувениров, художник
Этномастерская в Тернополе объявляет об открытии вакансии. Функциональные обязанности в должности: роспись сувениров по образцу.
Пожелания кандидатам: ответственность; аккуратность; умение воспроизводить рисунок. Работодатель анонсирует бесплатное обучение для новых работников.
Геммолог
Ювелирный дом Sova приглашает на работу геммолога (оценщика драгоценных камней) в Киеве.
Чем придется заниматься на должности: сортировкой, оценкой камней; определением синтетических и облагороженных материалов; оценкой камней в соответствии с национальными и международными системами; проведением инвентаризации.
Работодатель предлагает будущим работникам, среди прочего: корпоративное жилье; профессиональное обучение и развитие; скидки на ювелирные украшения ювелирного дома.
Судоводитель
Нужен экипаж, судоводитель, категория 6−24 метра, для работы на служебно-разъездных катерах в пределах акваторий порта Измаил и Рени (Одесская область). Анонсируется официальное трудоустройство и проживание на судах, оборудованных всем необходимым для комфортного проживания.
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