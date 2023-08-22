Геммолог, судоводитель, термист: подборка неординарных вакансий августа — Finance.ua

Геммолог, судоводитель, термист: подборка неординарных вакансий августа Сегодня 08:02 — Личные финансы

Геммолог, судоводитель, термист: подборка неординарных вакансий августа

Редакция медиаплатформы robota.ua сделала подборку вакансий для креативных, открытых, готовых к обучению кандидатов.

В Днепре ищут работника, который будет выполнять роль актера в квест-комнатах разных жанров (экшен, спорт, ужасы и т. п. ); будет играть роли и общаться с игроками; будет обеспечивать высокий уровень эмоционального напряжения в процессе проведения квестов; будет соблюдать правила и сценарий квеста; будет участвовать в тренингах и повышать свою профессиональную квалификацию.

Энергетическая компания в Харькове рассматривает кандидатов без опыта работы. Предлагается обучение.

Будущий работник будет заниматься термообработкой металла в шахтных, камерных электрических печах. Работодатель обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой. Анонсируется развозка от метро на служебном транспорте.

Украинский бренд, изготовитель одежды и аксессуаров, объявляет об открытии вакансии в Киеве.

Пожелания к будущему работнику: владение разными техниками ручной вышивки; умение работать с разными материалами (кристаллы, бисер, паетки, кружево); внимательность, пунктуальность, инициативность.

Функциональные обязанности: информирование населения по вопросам гражданской защиты и минной опасности путем проведения обучающих сессий в Харьковской, Николаевской или Киевской области; взаимодействие с местными органами власти; проведение сессий по информированию о минной опасности для взрослых, подростков и детей в соответствии со стандартными процедурами и методиками; донесение до аудитории понимания рисков и стратегий их понижения; соблюдение заданных рабочих планов и методических рекомендаций; подготовка отчетной документации о проделанной работе.

Работодатель анонсирует командировку для непосредственного выполнения обязанностей по Украине.

Этномастерская в Тернополе объявляет об открытии вакансии. Функциональные обязанности в должности: роспись сувениров по образцу.

Пожелания кандидатам: ответственность; аккуратность; умение воспроизводить рисунок. Работодатель анонсирует бесплатное обучение для новых работников.

Ювелирный дом Sova приглашает на работу геммолога (оценщика драгоценных камней) в Киеве.

Чем придется заниматься на должности: сортировкой, оценкой камней; определением синтетических и облагороженных материалов; оценкой камней в соответствии с национальными и международными системами; проведением инвентаризации.

Работодатель предлагает будущим работникам, среди прочего: корпоративное жилье; профессиональное обучение и развитие; скидки на ювелирные украшения ювелирного дома.

Нужен экипаж, судоводитель, категория 6−24 метра, для работы на служебно-разъездных катерах в пределах акваторий порта Измаил и Рени (Одесская область). Анонсируется официальное трудоустройство и проживание на судах, оборудованных всем необходимым для комфортного проживания.

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