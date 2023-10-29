Всего 3% украинских работодателей не столкнулись с дефицитом кадров (инфографика) — Finance.ua

Всего 3% украинских работодателей не столкнулись с дефицитом кадров (инфографика) Сегодня 12:16 — Казна и Политика

Всего 3% украинских работодателей не столкнулись с дефицитом кадров (инфографика)

На Киевском международном экономическом форуме Work.ua в рамках дискуссии о человеческом капитале поделился актуальной статистикой рынка труда.

Рынок труда восстановился, но неравномерно. Прирост вакансий по областям с февраля 2022 года по сентябрь 2023 подсвечивает, куда релоцировались больше всего компаний и работников, какие регионы активно восстанавливаются после освобождения от оккупации и активных боевых действий.

Наибольший процент прироста предложений работы: в Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Хмельницкой,

Черновицкой области.

Именно здесь мы видим наименьшее количество откликов соискателей на одну вакансию. Закарпатская область стабильно лидирует по наименьшему количеству откликов еще с начала 2023 года. Так что хотя и регион по количеству предложений работы демонстрирует рекордные показатели, со спросом ситуация неутешительная.

Среднее количество откликов на вакансию в месяц сейчас на уровне 2021 года, когда наблюдался так называемый рынок соискателя. С июня по сентябрь обычно происходило сезонное колебание. Однако сейчас тенденция к падению сильнее сезонных изменений. Подтверждают эту динамику и сами работодатели: находить квалифицированных специалистов стало дольше и труднее.

Work.ua спросил участников КМЭФ, испытывают ли они дефицит кадров в своей области и как преодолевают этот вызов. Всего 3% респондентов не столкнулись с этим явлением. Однако абсолютное большинство испытывает недостаток соискателей и имеет в арсенале различные методы решения этой проблемы.

Бизнес готов нанимать людей с меньшим опытом и инвестировать ресурсы в обучение сотрудников. Также работодатели предлагают более высокие зарплаты, чтобы привлечь лучшие кадры. И, конечно, создают программы адаптаций и трудоустройства ветеранов.

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