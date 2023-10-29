Всего 3% украинских работодателей не столкнулись с дефицитом кадров (инфографика) — Finance.ua
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Всего 3% украинских работодателей не столкнулись с дефицитом кадров (инфографика)

Казна и Политика
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Всего 3% украинских работодателей не столкнулись с дефицитом кадров (инфографика)
Всего 3% украинских работодателей не столкнулись с дефицитом кадров (инфографика)
На Киевском международном экономическом форуме Work.ua в рамках дискуссии о человеческом капитале поделился актуальной статистикой рынка труда.
Рынок труда восстановился, но неравномерно. Прирост вакансий по областям с февраля 2022 года по сентябрь 2023 подсвечивает, куда релоцировались больше всего компаний и работников, какие регионы активно восстанавливаются после освобождения от оккупации и активных боевых действий.
  • Наибольший процент прироста предложений работы: в Закарпатской,
  • Ивано-Франковской,
  • Хмельницкой,
  • Черновицкой области.
Именно здесь мы видим наименьшее количество откликов соискателей на одну вакансию. Закарпатская область стабильно лидирует по наименьшему количеству откликов еще с начала 2023 года. Так что хотя и регион по количеству предложений работы демонстрирует рекордные показатели, со спросом ситуация неутешительная.
Всего 3% украинских работодателей не столкнулись с дефицитом кадров (инфографика)
Среднее количество откликов на вакансию в месяц сейчас на уровне 2021 года, когда наблюдался так называемый рынок соискателя. С июня по сентябрь обычно происходило сезонное колебание. Однако сейчас тенденция к падению сильнее сезонных изменений. Подтверждают эту динамику и сами работодатели: находить квалифицированных специалистов стало дольше и труднее.

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Work.ua спросил участников КМЭФ, испытывают ли они дефицит кадров в своей области и как преодолевают этот вызов. Всего 3% респондентов не столкнулись с этим явлением. Однако абсолютное большинство испытывает недостаток соискателей и имеет в арсенале различные методы решения этой проблемы.
Бизнес готов нанимать людей с меньшим опытом и инвестировать ресурсы в обучение сотрудников. Также работодатели предлагают более высокие зарплаты, чтобы привлечь лучшие кадры. И, конечно, создают программы адаптаций и трудоустройства ветеранов.
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По материалам:
Finance.ua
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