В каких городах Украины можно заработать больше всего — Finance.ua

В каких городах Украины можно заработать больше всего Сегодня 12:03 — Личные финансы

В каких городах Украины можно заработать больше всего

Среди всех крупных городов Украины самые высокие зарплаты зафиксированы в Киеве и Херсоне — в среднем 21 000 грн. При этом разброс огромный: например, в столице — от средних 75 000 грн у Team leader’ов (IT-специалистов, управляющих командой разработчиков) и военнослужащих, до 6 700 грн у руководителей кружков. В целом самая плохая ситуация с оплатой труда в Сумах.

Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на данные Work.ua.

В Херсоне больше всего предлагают военнослужащим — в среднем 72 500 грн. Меньше всего — кассирам, в среднем 11 200 грн.

На третьем месте — Львов, где средняя предлагаемая зарплата составляет 19 000 грн. Больше всего здесь готовы платить военнослужащим — в среднем 75 000 грн. Меньше всего — уборщицам, педагогам-организаторам и «обычным» организаторам — 10 000 грн в среднем.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в Сумах — в среднем 14 000 грн. Здесь готовы платить:

больше всего — военнослужащим, в среднем 72 500 грн;

меньше всего — уборщицам, 7 200 грн.

Какую зарплату предлагают в больших городах, Work.ua

Напомним, по данным Государственной службы занятости, уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума. Количество зарегистрированных безработных в октябре упало до 97,3 тысячи, среди которых 72,1 тысячи — женщины.

Национальный банк Украины прогнозирует , что уровень безработицы в 2023 году составит 19,1% по сравнению с 21,1% в 2022 году.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Обозреватель По материалам:

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