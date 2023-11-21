В каких городах Украины можно заработать больше всего — Finance.ua

В каких городах Украины можно заработать больше всего
Среди всех крупных городов Украины самые высокие зарплаты зафиксированы в Киеве и Херсоне — в среднем 21 000 грн. При этом разброс огромный: например, в столице — от средних 75 000 грн у Team leader’ов (IT-специалистов, управляющих командой разработчиков) и военнослужащих, до 6 700 грн у руководителей кружков. В целом самая плохая ситуация с оплатой труда в Сумах.
Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на данные Work.ua.
В Херсоне больше всего предлагают военнослужащим — в среднем 72 500 грн. Меньше всего — кассирам, в среднем 11 200 грн.
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На третьем месте — Львов, где средняя предлагаемая зарплата составляет 19 000 грн. Больше всего здесь готовы платить военнослужащим — в среднем 75 000 грн. Меньше всего — уборщицам, педагогам-организаторам и «обычным» организаторам — 10 000 грн в среднем.
Самые низкие зарплаты зафиксированы в Сумах — в среднем 14 000 грн. Здесь готовы платить:
- больше всего — военнослужащим, в среднем 72 500 грн;
- меньше всего — уборщицам, 7 200 грн.
Напомним, по данным Государственной службы занятости, уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума. Количество зарегистрированных безработных в октябре упало до 97,3 тысячи, среди которых 72,1 тысячи — женщины.
Национальный банк Украины прогнозирует, что уровень безработицы в 2023 году составит 19,1% по сравнению с 21,1% в 2022 году.
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