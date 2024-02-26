Зеленський заявив про можливе скорочення міністерств — Finance.ua
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Зеленський заявив про можливе скорочення міністерств

Казна та Політика
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Зеленський заявив про можливе скорочення міністерств
Зеленський заявив про можливе скорочення міністерств
В Україні можуть значно скоротити «інфраструктуру управління держави». Йдеться про звільнення низки міністрів та ліквідації цілих міністерств. Такий сценарій можливий, якщо буде тривати дефіцит державного бюджету.
Про це президент Володимир Зеленський заявив своєї пресконференції 25 лютого.
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За його словами, рішення прийматимуть вже навесні. Дефіцит державного бюджету намагаються подолати в тому числі за допомогою допомоги від партнерів.
«Якщо дефіцит буде продовжуватись, ми будемо робити все, щоб інфраструктура управління нашого держава, і це не тільки про Кабмін, змінювався. Зменшення кількості міністерств, міністрів. Показником буде те, що ми будемо мати навесні», — сказав Зеленський.
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Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що дуже складно буде знайти альтернативу американській допомозі. Без неї дедалі більше українських військових «будуть у лікарнях».
Сполучені Штати вже кілька місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль констатує, що у війні переможцем буде той, у кого сильніша економіка, надійніші друзі та можливість ефективно знищувати ворога. Він виокремив декілька головних цілей для України на 2024 рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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