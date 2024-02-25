Шмигаль назвав 7 цілей України на 2024 рік — Finance.ua

Шмигаль назвав 7 цілей України на 2024 рік Сьогодні 19:20

Шмигаль назвав 7 цілей України на 2024 рік, Фото: lb.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль констатує, що у війні переможцем буде той, у кого сильніша економіка, надійніші друзі та можливість ефективно знищувати ворога. Він виокремив декілька головних цілей для України на 2024 рік.

Про це він повідомив на форумі «Україна. 2024 рік».

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За його словами, перша ціль стосується самостійності у оборонно-промисловому комплексі.

«Важливо виробляти якомога більше зброї самим», — відзначив Шмигаль.

Друга ціль — забезпечення України фінансовими ресурсами. Наразі Київ постійно працює з міжнародними партнерами — від Японії до США. Зараз урядовці займаються пошуком фінансових ресурсів, щоб закрити потребу в 37 млрд доларів на цей рік.

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Третьою ціллю є конфіскація російських активів, що також пов’язано із забезпеченням України фінансовими ресурсами.

Четверта — економічне відновлення. У 2024 році в держбюджеті закладено 45 млрд грн на допомогу бізнесу, щоб досягти цієї мети. Йдеться про гранти, пільгові кредити, індустріальні парки, великі інвестиційні проєкт, страхування воєнних ризиків, нові ринки для експорту

П’ята мета стосується логістики, яка підтримує економіку. Зазначається, що аби виконати цю задачу, Україна розгортає потужності портів й запускає нові пункти пропуску та продовжує будувати прагматичне партнерство з сусідами.

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Шоста ціль — продовження відновлення. Очікується збільшення програми «єВідновлення», посилення захисту енергетики й забезпечення шкіл та лікарень укриттям. Сюди ж відносять й гуманітарне розмінування.

Сьоме мета — євроінтеграція України.

«Зараз у нас вікно можливостей, і ми його використаємо. Починаємо перемовини з ЄС про наш вступ. Формуємо переговорну команду. ЄС як мета і ЄС як шлях — однаково важливі. Це робить нашу країну сильнішою», — наголосив Шмигаль.

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Нагадаємо, голова Верховної Ради України розповів , які основні економічні цілі стоять перед парламентом у 2024 році. Одним із завдань є напрацювання компенсаторного механізму.

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