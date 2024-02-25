Стефанчук повідомив, яке основне економічне завдання парламенту на 2024 рік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Стефанчук повідомив, яке основне економічне завдання парламенту на 2024 рік

66
Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, вказав, які основні економічні цілі стоять перед парламентом у 2024 році. Одним із завдань є напрацювання компенсаторного механізму.
Про це він розповів під час форуму «Україна. Рік 2024», повідомляє Укрінформ.
Читайте також
«Ми вже ухвалили три закони, які є вкрай важливі. Вони дають можливість виконати наші зобов’язання перед Світовим банком і залучити до України 1,5 мільярда доларів», — зазначив спікер.
Він додає, що наразі Верховна Рада працює з парламентами інших країн над напрацюванням правових і законодавчих механізмів щодо компенсаторного механізму.
Читайте також
«Також ми будемо відштовхуватись від тих економічних завдань, над якими будемо працювати з урядом. Всі вони будуть знаходити підтримку в парламенті», — запевнив Стефанчук.
Нагадаємо, сьогодні у Києві проходить форум «Україна. Рік 2024». Основні теми стосуються досягнень українських цілей у війні, розвиток Сил оборони й безпеки, робота оборонно-промислового комплексу, забезпечення економічного зростання та інтеграції України до світових ринків, реалізація Української формули миру, гарантії безпеки для України.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.