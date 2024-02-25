Стефанчук повідомив, яке основне економічне завдання парламенту на 2024 рік — Finance.ua

Стефанчук повідомив, яке основне економічне завдання парламенту на 2024 рік
Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, вказав, які основні економічні цілі стоять перед парламентом у 2024 році. Одним із завдань є напрацювання компенсаторного механізму.
Про це він розповів під час форуму «Україна. Рік 2024», повідомляє Укрінформ.
«Ми вже ухвалили три закони, які є вкрай важливі. Вони дають можливість виконати наші зобов’язання перед Світовим банком і залучити до України 1,5 мільярда доларів», — зазначив спікер.
Він додає, що наразі Верховна Рада працює з парламентами інших країн над напрацюванням правових і законодавчих механізмів щодо компенсаторного механізму.
«Також ми будемо відштовхуватись від тих економічних завдань, над якими будемо працювати з урядом. Всі вони будуть знаходити підтримку в парламенті», — запевнив Стефанчук.
Нагадаємо, сьогодні у Києві проходить форум «Україна. Рік 2024». Основні теми стосуються досягнень українських цілей у війні, розвиток Сил оборони й безпеки, робота оборонно-промислового комплексу, забезпечення економічного зростання та інтеграції України до світових ринків, реалізація Української формули миру, гарантії безпеки для України.
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