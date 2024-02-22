Завдяки морському коридору надходження до держбюджету зросли на третину — Finance.ua

Завдяки морському коридору надходження до держбюджету зросли на третину Сьогодні 06:19

Податкові надходження в Україні зараз на 25−30% більші, ніж передбачалося у держбюджеті, передусім завдяки успішному функціонуванню створеного Україною експортного коридору у Чорному морі.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

«Хороша новина в тому, що ми починаємо повертатися до попередніх цифр у наших ключових експортних сферах — сільське господарство, металургія тощо. Ми відновили морський експорт, і це робить нас сильнішими. Цифри у листопаді та грудні минулого року дуже оптимістичні», — сказав він.

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За словами віце-прем'єра, першою ознакою тут є зростання обсягів товарів, які українська залізниця доставляє до морських портів.

«Це — перший індикатор, але загалом ми бачимо, що податкові надходження є більшими, ніж це передбачалося у бюджеті, на 25−30% залежно від групи товарів. І загалом — це більше, ніж ми очікували», — зазначив Кубраков.

Він також наголосив на тому, що потрібно розвивати та збільшувати потужності існуючих експортних маршрутів поруч із відкриттям нових прикордонних переходів.

Нагадаємо, з кінця минулого року Україна почала розробляти новий механізм гарантій покриття збитків судновласників у разі їх настання, і було створено програму страхування суден Unity.

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