В обхід польського кордону: Україна планує більш передбачуваний експортний маршрут — Finance.ua

В обхід польського кордону: Україна планує більш передбачуваний експортний маршрут
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков підкреслив, що блокування кордону означає мільярдні втрати як для української економіки, так і для економіки Європейського Союзу.
Через блокування польськими протестувальниками українського сухопутного кордону з Європейським Союзом, Україна планує створити додатковий маршрут через річку Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня, повідомляє Bloomberg.
«У наших планах на цей рік — усунути всі штучні перешкоди для експортерів, і ми працюємо над покращенням внутрішньої логістики. Ми плануємо контейнерні перевезення по верхньому Дунаю», — зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в інтерв'ю в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.
Він додав, що Румунія «більш передбачувана», ніж польський кордон.
За його словами, запропонований новий маршрут проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини.
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