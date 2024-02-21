В обхід польського кордону: Україна планує більш передбачуваний експортний маршрут — Finance.ua
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В обхід польського кордону: Україна планує більш передбачуваний експортний маршрут

Казна та Політика
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Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков підкреслив, що блокування кордону означає мільярдні втрати як для української економіки, так і для економіки Європейського Союзу.
Через блокування польськими протестувальниками українського сухопутного кордону з Європейським Союзом, Україна планує створити додатковий маршрут через річку Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня, повідомляє Bloomberg.
«У наших планах на цей рік — усунути всі штучні перешкоди для експортерів, і ми працюємо над покращенням внутрішньої логістики. Ми плануємо контейнерні перевезення по верхньому Дунаю», — зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в інтерв'ю в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.
Він додав, що Румунія «більш передбачувана», ніж польський кордон.
За його словами, запропонований новий маршрут проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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