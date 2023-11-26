Деяким чиновникам вдвічі збільшать зарплати — Finance.ua

Деяким чиновникам вдвічі збільшать зарплати Вчора 12:39 — Казна та Політика

Деяким чиновникам вдвічі збільшать зарплати

Низці чиновників в Україні можуть збільшити зарплати вдвічі під час війни. Такі «покращення» обіцяють працівникам деяких місцевих державних адміністрацій.

Про це йдеться у постанові уряду № 787 від 21 листопада.

Зазначається, що збільшення зарплати розглядається для працівників держадміністрацій, які працюють на прифронтових та звільнених територіях України.

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Згідно з документом, місцеві державні адміністрації на територіях відновлення (тих, де велися бойові дії або вони були тимчасово окуповані) та прифронтових територіях можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів на оплату праці працівників до 100% від розміру фонду оплати праці, затвердженого у державному бюджеті.

Згідно з постановою уряду, до території відновлення відноситься територіальна громада, що відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

на території громади відбувалися бойові дії;

територія громади або її частина була тимчасово окупована;

на території громади наявні руйнування об'єктів критичної та соціальної інфраструктури, об'єктів житлового фонду внаслідок ведення бойових дій та/або обстрілів;

територія громади характеризується значним переміщенням населення до інших регіонів чи інших держав та різким погіршенням рівня соціально-економічного розвитку.

Території ведення бойових дій

У лютому 2023 року Мінреінтеграції оновило перелік територій України, на яких ведуться бойові дії, або вони тимчасово окуповані, на основі якого внутрішньо переміщені особи отримують виплати.

До переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській та Запорізькій областях.

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УНІАН За матеріалами:

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