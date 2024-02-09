Министерство финансов сообщило информацию, сколько сократили чиновников (инфографика) — Finance.ua

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Министерство финансов сообщило информацию, сколько сократили чиновников (инфографика)

Казна и Политика
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Министерство финансов сообщило информацию, сколько сократили чиновников (инфографика)
Министерство финансов сообщило информацию, сколько сократили чиновников (инфографика)
По оперативным данным, на 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти фактически работает 169 тыс. человек. В то же время, в течение 2023 года фактическая численность работников сократилась на 6,8 тыс. человек.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Министерство финансов сообщило информацию, сколько сократили чиновников (инфографика)
Подробно с информацией можно ознакомиться в интерактивном дашборде за 2023 год здесь.

Где больше всего сокращений

С начала 2023 года больше всего уменьшилось количество работников:
  • Государственной налоговой службы (-2,6 тыс. человек);
  • Госпродпотребслужбы (-927 человек);
  • аппаратов местных и апелляционных судов (-773);
  • Госказначейства (-720 человек);
  • Госгеокадастру (-492 человека).

Увеличилась численность работников

  • Пенсионный фонд (+1,3 тыс. человек);
  • Минюста (+434 человека);
  • БЭБ (+377 человек).
«С 1 января правительство ввело новые условия оплаты труда госслужащих на основе грейдов, тем самым повысили прозрачность, предсказуемость и справедливость в выплате заработной платы. Эта реформа назревала давно и требовала наших международных партнеров. Кроме того, с 1 апреля будут сокращены вакантные должности работников территориальных органов центральных органов исполнительной власти. Ведь для нас важно не количество государственных служащих, а качество их работы, что влияет на эффективность деятельности государственного органа и системы госуправления в целом», — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
С начала полномасштабного вторжения НАПК не контролировало своевременную подачу деклараций должностными лицами, украинские госслужащие подали почти миллион деклараций за этот период. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
Напомним, с 1 января 2024 года вводится в действие новая форма налоговой декларации об имущественном положении и доходах. Новая форма декларации предусматривает выделение налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц при определении минимального налогового обязательства (МНО) физическими лицами — предпринимателями (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) — собственниками, арендаторами, пользователями на других условиях (у том числе на условиях эмфитевзиса) земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям.

Справка Finance.ua:

  • по состоянию на начало 2024 года функционирует (без учета сектора безопасности и обороны) Секретариат КМУ и 17 министерств, 21 служба (в конце 2023 года создана Государственная служба Украины по делам детей), 14 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается Правительством, а также 9 государственных органов, численность которых не устанавливается Кабмином, 24 местных государственных администрации и 6 органов судебной власти.

Декларирование имущества должностными лицами: как это работает в других странах

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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