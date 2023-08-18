Із держслужби цьогоріч звільнилися понад 20 тисяч осіб — Finance.ua

Із держслужби цьогоріч звільнилися понад 20 тисяч осіб Сьогодні 19:13 — Казна та Політика

Із держслужби цьогоріч звільнилися понад 20 тисяч осіб

Упродовж 2023 року з державної служби звільнилося 20,5 тисячі людей, майже 4 тисячі працівників нині стали на захист Батьківщини, 133 людини загинули та 127 дістали поранення через війну.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Загалом за 8 місяців 2023 року звільнилося державних службовців на 2 тисячі більше, ніж призначено. Призначено було близько 18,5 тисячі, а звільнено близько 20,5 тисячі. У нас майже 4 тисячі державних службовців перебувають у лавах Сил безпеки та оборони. Це Збройні сили, Держприкордонслужба та інші військові формування. На жаль, станом на зараз нам відомо про загибель 133 наших колег та 127 поранених, є люди, які зникли безвісти. В основному це на окупованих територіях, контакту з якими немає ще з перших місяців відкритої фази збройної агресії російської федерації», — сказав Немчінов.

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За його словами, нині є понад 200 тисяч посад державної служби, з них зайняті близько 163 тисяч. Тобто 80% посад зайняті.

Як підкреслив Немчінов, всі працівники державних органів відчувають на собі економію фонду оплати праці, бо всі кошти йдуть на забезпечення потреб безпеки та оборони. Тому не здійснюється індексація заробітної плати, деякі інші виплати.

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«Державні службовці у реальних доходах, на жаль, не зростають. Розуміємо, що на держслужбовцях нині лежить дуже багато завдань з відновлення та підтримки життєдіяльності нашого суспільства», — додав він.

Міністр Кабінету міністрів також згадав про формування кадрового резерву для деокупованих територій. «За прогнозом експертів, потреба буде десь до 50 тисяч державних службовців. Зараз ніхто не може назвати точну цифру, бо це відбудеться не одномоментно», — припустив він.

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Укрінформ За матеріалами:

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