Нардепам выплатили 4,6 млн гривен на аренду жилья в Киеве в апреле-мае — Finance.ua

Нардепам выплатили 4,6 млн гривен на аренду жилья в Киеве в апреле-мае
Депутаты Верховной Рады в апреле-мае получили компенсацию из госбюджета за аренду жилья на 4,6 млн гривен.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передают Українські Новини.
Согласно опубликованному на сайте Совета списку депутатов, которым в апреле произведена выплата компенсации за аренду жилья или аренду гостиничного номера, общая сумма расходов, компенсированных парламентариям за аренду жилья, составляла 2 340 350 гривен.
Средний размер компенсации, начисленной депутату за месяц, составляет 20 150 гривен.
В основном депутаты получали компенсацию за проживание в арендованном жилье в марте.
Наибольшую сумму выплаты получили депутаты от фракции «Слуга народа» Михаил Ананченко и Андрей Богданец — по 59 150 гривен (за проживание в январе-марте).
В мае произведена выплата компенсации 108 депутатам за аренду жилья или аренду гостиничного номера, общая сумма расходов, компенсированных парламентариям за аренду жилья, составила 2 289 350 гривен.
Средний размер компенсации, начисленной депутату за месяц, составляет 19 500 гривен.
В основном депутаты получали компенсацию за проживание в арендованном жилье в апреле.
Наибольшую сумму выплаты получила депутат от фракции «Слуга народа» Юлия Яцик — 78 650 гривен (за проживание в январе-апреле).
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