Нардепам выплатили 4,6 млн гривен на аренду жилья в Киеве в апреле-мае — Finance.ua

Нардепам выплатили 4,6 млн гривен на аренду жилья в Киеве в апреле-мае Сегодня 15:12

Нардепам выплатили 4,6 млн гривен на аренду жилья в Киеве в апреле-мае, www.radiosvoboda.org

Депутаты Верховной Рады в апреле-мае получили компенсацию из госбюджета за аренду жилья на 4,6 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передают Українські Новини.

Согласно опубликованному на сайте Совета списку депутатов , которым в апреле произведена выплата компенсации за аренду жилья или аренду гостиничного номера, общая сумма расходов, компенсированных парламентариям за аренду жилья, составляла 2 340 350 гривен.

Средний размер компенсации, начисленной депутату за месяц, составляет 20 150 гривен.

В основном депутаты получали компенсацию за проживание в арендованном жилье в марте.

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Наибольшую сумму выплаты получили депутаты от фракции «Слуга народа» Михаил Ананченко и Андрей Богданец — по 59 150 гривен (за проживание в январе-марте).

мае произведена выплата компенсации 108 депутатам за аренду жилья или аренду гостиничного номера, общая сумма расходов, компенсированных парламентариям за аренду жилья, составила 2 289 350 гривен.

Средний размер компенсации, начисленной депутату за месяц, составляет 19 500 гривен.

В основном депутаты получали компенсацию за проживание в арендованном жилье в апреле.

Наибольшую сумму выплаты получила депутат от фракции «Слуга народа» Юлия Яцик — 78 650 гривен (за проживание в январе-апреле).

Українські Новини По материалам:

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