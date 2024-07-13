Надходження до місцевих бюджетів за перше півріччя зросли майже на чверть (інфографіка) — Finance.ua

Надходження до місцевих бюджетів за перше півріччя зросли майже на чверть (інфографіка) Сьогодні 07:11 — Казна та Політика

Надходження до місцевих бюджетів за перше півріччя зросли майже на чверть (інфографіка)

За перші 6 місяців поточного року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 208,7 млрд грн. Це на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

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«У І півріччі 2024 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 208,7 млрд грн, що на 40,4 млрд грн більше ніж у І півріччі 2023 року (у співставних умовах)», — йдеться в повідомленні.

Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у І півріччі 2024 року були:

115,4 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

33,5 млрд грн — єдиний податок;

18,5 млрд грн — плата за землю;

14,3 млрд грн — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;

12 млрд грн — акцизний податок;

4,7 млрд грн — податок на нерухоме майно.

Приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до такого ж періоду 2023 року зафіксовано у таких областях: Миколаївська (+30,5%), Вінницька (+27,8%), Закарпатська (+27,6%), Київська (+27,3), а також у м. Київ (+35,8%).

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Зазначається, що збільшення доходів у цих областях пов’язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими росією.

Відповідно, найменший показник доходів виявлено в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими рф, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях.

Зауважується, що завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 24% у порівнянні з І півріччям 2023 року.

Нагадаємо, у січні-червні 2024 року уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) понад 251 млрд грн в еквіваленті.

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