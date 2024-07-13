Надходження до місцевих бюджетів за перше півріччя зросли майже на чверть (інфографіка) — Finance.ua
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Надходження до місцевих бюджетів за перше півріччя зросли майже на чверть (інфографіка)

Казна та Політика
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Надходження до місцевих бюджетів за перше півріччя зросли майже на чверть (інфографіка)
Надходження до місцевих бюджетів за перше півріччя зросли майже на чверть (інфографіка)
За перші 6 місяців поточного року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 208,7 млрд грн. Це на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
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«У І півріччі 2024 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 208,7 млрд грн, що на 40,4 млрд грн більше ніж у І півріччі 2023 року (у співставних умовах)», — йдеться в повідомленні.
Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у І півріччі 2024 року були:
  • 115,4 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • 33,5 млрд грн — єдиний податок;
  • 18,5 млрд грн — плата за землю;
  • 14,3 млрд грн — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;
  • 12 млрд грн — акцизний податок;
  • 4,7 млрд грн — податок на нерухоме майно.
Приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до такого ж періоду 2023 року зафіксовано у таких областях: Миколаївська (+30,5%), Вінницька (+27,8%), Закарпатська (+27,6%), Київська (+27,3), а також у м. Київ (+35,8%).
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Зазначається, що збільшення доходів у цих областях пов’язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими росією.
Відповідно, найменший показник доходів виявлено в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими рф, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях.
Надходження до місцевих бюджетів за перше півріччя зросли майже на чверть (інфографіка)
Зауважується, що завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 24% у порівнянні з І півріччям 2023 року.
Нагадаємо, у січні-червні 2024 року уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) понад 251 млрд грн в еквіваленті.
За матеріалами:
Finance.ua
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