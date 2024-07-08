За пів року закупівлі через Prozorro Market перевищують обсяги за весь минулий рік — Finance.ua
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За пів року закупівлі через Prozorro Market перевищують обсяги за весь минулий рік

Казна та Політика
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Понад 1,3 мільярда гривень від початку року держава заощадила при купівлі товарів широкого вжитку через електронний каталог Prozorro Market, і це більше, ніж за весь 2023 рік.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що від початку року через Prozorro Market уклали 29 тис. угод на придбання товарів загальною вартістю 9 млрд грн. За перше півріччя 2024 року е-каталогом скористались 6 тис. замовників.
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«Prozorro Market залишається найбільш зручним та доступним майданчиком, який дозволяє замовнику та виробнику швидко знайти один одного. Збільшення популярності інструменту надзвичайно важливе, особливо таке значне — лише за пів року закупівлі через Prozorro Market перевищують обсяги за весь минулий рік», — наголосила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, завдяки цьому інструменту держава заощаджує кошти. По-друге, Prozorro Market дозволяє бізнесу продавати товар швидко та за прийнятними конкурентними цінами, які визначає сам виробник.
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Prozorro Market працює за принципом інтернет-магазину для закупівель за кошти платників податків. Основну частину інструменту адмініструє державна установа «Професійні закупівлі».
Замовник може зайти у систему через один з електронних майданчиків, обрати необхідний товар та оголосити процедуру в декілька кліків. У середньому, закупівля через електронний каталог триває 9 днів — втричі швидше, ніж при відкритих торгах на Prozorro.
Найчастіше у першому півріччі цього року публічні замовники купували через Prozorro Market продукти харчування, паливо та безпілотні літальні апарати.
За матеріалами:
Укрінформ
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