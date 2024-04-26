Очікувана вартість закупівель через Prozorro торік зросла на 70% — Finance.ua
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Очікувана вартість закупівель через Prozorro торік зросла на 70%

Казна та Політика
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Очікувана вартість закупівель через Prozorro торік зросла на 70%
Очікувана вартість закупівель через Prozorro торік зросла на 70%
За підсумками 2023 року кількість завершених у системі Prozorro закупівель зросла порівняно з 2022 роком на 28% - до 3,6 млн грн. І майже на 70% - до 622 млрд грн — зросла порівняно із попереднім періодом очікувана вартість закупівель.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Сьогодні близько 80% від усіх коштів на публічні закупівлі витрачаються через Prozorro. Зросла не лише кількість, але й успішність закупівель та конкуренція. У 2022 році успішних закупівель було 60%, у 2023 — 68%. Рівень конкуренції у 2022 році становив 1,8 — стільки пропозицій у середньому ми мали на одну закупівлю. А минулого року — вже 2,02», — зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.
У 2023-му кількість оголошених конкурентних закупівель зросла на чверть і сягнула 400 тис., кількість укладених договорів — на 47%, сягнувши позначки 270 тис. При цьому економія на конкурентних закупівлях становила 42 млрд грн (зростання на 135% в порівнянні з 2022 роком).
Найчастіше серед минулого року на Prozorro закуповували харчові продукти (35 тис. закупівель), ліки (28 тис.), бензин та дизпаливо (16 тис.), електроенергію (14 тис.).
За матеріалами:
Економічна Правда
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