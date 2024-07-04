Надходження від продажу облігацій з початку року перевищили 250 млрд грн — Finance.ua

Надходження від продажу облігацій з початку року перевищили 250 млрд грн Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

Надходження від продажу облігацій з початку року перевищили 250 млрд грн

У січні-червні 2024 року уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) понад 251 млрд грн в еквіваленті.

Зокрема, за пів року на внутрішньому ринку розмістили державних облігацій на 177,47 млрд грн, $1,17 млрд та 670,8 млн євро, свідчать дані Депозитарію Національного банку України (НБУ), повідомляє пресслужба регулятора.

Водночас на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 103,7 млрд, $1,13 млрд та 841,2 млн євро.

Відтак, запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку у першому півріччі 2024 року на 68,28 млрд в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в червні — на 8,55 млрд грн в еквіваленті.

У червні 2024 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщувались на аукціонах, становила у гривні 16,80% річних, у доларах США — 4,66% річних. Розміщення ОВДП, номінованих в євро, в червні не проводилося.

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Загалом з початку повномасштабної війни до 30 червня 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено більше ніж 1 069 млрд грн в еквіваленті: 731,64 млрд грн, $6,79 млрд та 2,38 млрд євро. За цей період на погашення за ОВДП спрямовано 533,08 млрд грн, $7,26 млрд та 2,09 млрд євро.

Як повідомлялося, схвалена 28 червня Кабміном Бюджетна декларація на 2025−2027 роки, яка має стати основою для підготовки держбюджету на наступний рік, передбачає щорічне підвищення податкових надходжень, зменшення зовнішньої допомоги та зниження дефіциту держбюджету із 18,2% у 2025 році до 10,3% - у 2026 та 6,7% - у 2027 роках.

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