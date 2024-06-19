Мінфін розмістив військових облігацій на 8,6 млрд гривень та $204 млн — Finance.ua

Мінфін розмістив військових облігацій на 8,6 млрд гривень та $204 млн Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

Мінфін розмістив військових облігацій на 8,6 млрд гривень та $204 млн

Міністерство фінансів 18 червня розмістило військових облігацій на 8,6 млрд гривень та 204 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Розміщені папери з терміном обігу 1 рік на 4 041 млн гривень під 14,72% річних, 2 року — на 354 млн гривень під 15,28% річних та 3,6 роки — на 4 230 млн гривень під 16,8% річних.

Папери в доларах мають термін обігу 1 рік та дохідність 4,64% річних.

Міністерство фінансів 8 листопада 2022 року розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.

До цього найменша сума була залучена 4 жовтня 2022 року — 44,5 млн гривень.

Довідка Finance.ua:

Оформити депозит набагато простіше, ніж купити ОВДП, адже при купівлі ОВДП необхідно:

додатково відкривати особовий рахунок у цінних паперах;

вести облік цінних паперів у депозитарії;

погашати цінні папери;

виплачувати суму при погашенні цінних паперів на рахунок клієнта.

Все це, звичайно, робить банк чи фінансова компанія, але на все це йде час. Деякі операції можуть тривати більше ніж добу. Інша річ депозит: вніс кошти — і він уже відкритий.

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