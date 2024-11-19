Рада одобрила бюджет на 2025 год — Finance.ua

Рада одобрила бюджет на 2025 год Сегодня 15:10 — Казна и Политика

Рада одобрила бюджет на 2025 год

Верховная Рада проголосовала в целом за проект Государственного бюджета Украины на 2025 год.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Государственный бюджет на 2025 год принят! В условиях ограниченных ресурсов этот бюджет четко определяет приоритеты. Оборона, безопасность, поддержка людей, развитие и восстановление страны. Это все, что делает нас сильнее и ведет к победе», — написал он.

По его словам, все налоги граждан и бизнеса на следующий год будут направлены на оборону и безопасность Украины.

Общий ресурс, направленный на сектор безопасности и обороны, составит 2,23 трлн грн. Рекордные средства будут направлены на производство и закупку оружия.

«Принятие Государственного бюджета на 2025 год — это взвешенное стратегическое решение, построенное на четких приоритетах: оборона государства, поддержка граждан и восстановление экономики. Важно, что бюджет построен с учетом реальных потребностей настоящего, с акцентом на обеспечение долгосрочной устойчивости и укрепление экономической стабильности в непростых условиях войны», — добавил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Инфографика: Министерство финансов

Доходы общего фонда (без учета грантов и международной помощи) запланированы на уровне 2,05 трлн. Расходы общего фонда предусмотрены на уровне 3,6 трлн грн, сообщили в Министерстве финансов.

Безопасность и оборона

В 2025 году будет направлено 26,3% ВВП страны на безопасность и оборону, ведь это ключевой приоритет: расходы вырастут до 2,23 трлн грн, что на 47,6 млрд грн больше по сравнению с уточненным планом 2024 года.

В частности, на оплату труда военных предусмотрено 1,16 трлн грн, что на 10 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Кроме того, увеличиваются расходы на вооружение и военную технику. В 2025 году на это предусмотрено 739 млрд грн, что на 34,1 млрд грн больше, чем в предыдущем году. Это финансирование позволит закупить новейшие системы вооружения и осуществить техническое обновление армии, что важно для эффективного ведения боевых операций.

Особое внимание уделено развитию оборонной промышленности. Финансирование Минстратегпрома, занимающегося модернизацией оборонно-промышленного комплекса, вырастет до 55,1 млрд грн. Это на 15,3 млрд грн больше, чем в 2024 году, и такие средства будут использованы на технологическое обновление производственных мощностей, что будет способствовать повышению обороноспособности страны.

Рост происходит также в финансировании закупки беспилотников (БПЛА) — в 2025 году будет выделено 46,9 млрд грн, что на 3,6 млрд грн больше, чем в 2024 году. Это обеспечит армию современными беспилотными системами, которые используются как для разведки, так и для ударных операций, усиливая наши позиции на фронте.

Одной из инновационных составляющих бюджета стала система Public Investment Management (PIM), введенная при поддержке Всемирного банка. Этот подход к управлению государственными инвестициями обеспечивает более эффективное использование бюджетных средств, направляя их на реализацию приоритетных проектов, отвечающих стратегическим целям страны.

В рамках PIM сформирован Единый проектный портфель, включающий 787 проектов общей стоимостью 2,6 трлн. На 2025 год предусмотрено финансирование 224,2 млрд грн, которое распределено следующим образом:

115 млрд грн будут привлечены под государственные гарантии для восстановления критической инфраструктуры, в частности, транспортных и энергетических объектов.

71,8 млрд грн поступит от международных финансовых организаций в виде кредитов и грантов, что позволит профинансировать проекты в сфере транспорта, промышленности, здравоохранения, образования и энергетики.

36,4 млрд грн предусмотрены из общего фонда бюджета на ключевые социальные и инфраструктурные проекты, включая восстановление учебных заведений, больниц и систем водоснабжения в пострадавших регионах.

Социальная защита

На социальную защиту граждан предусмотрено 420,9 млрд грн, что охватывает поддержку пенсионеров (в частности, индексацию пенсий с 1 марта 2025 года), малообеспеченных семей и лиц с инвалидностью.

Из них трансферты в Пенсионный фонд составят 236,9 млрд грн, выплаты льгот и субсидий — 42,3 млрд грн, а также дополнительные средства на социальные программы в рамках публичных инвестиций (PIM) — 1,1 млрд грн, включая строительство жилья для многодетных семей и развитие социальных услуг.

Поддержка ветеранов

На поддержку ветеранов войны в 2025 году предусмотрено 10,5 млрд грн, из которых 2,9 млрд грн направлено на финансирование специалистов по сопровождению, 1,7 млрд грн — на ментальную, физическую и психологическую реабилитацию и профессиональную адаптацию ветеранов, 348 млн грн — на программы Украинского ветеранского фонда

В рамках PIM дополнительно выделено 4,9 млрд грн на Публичные инвестиционные проекты, включая строительство жилья для ветеранов.

Образование

На образование планируется направить 198,9 млрд грн. Финансирование покроет расходы на зарплаты учителям в размере 103,2 млрд грн, 12 млрд грн на доплаты учителям, закупку учебников для школьников (1,4 млрд грн), гранты на высшее образование — 28 млрд грн.

В рамках PIM дополнительно выделено 11,8 млрд грн на модернизацию и улучшение материально-технической базы учебных заведений и обустройство укрытий для безопасности учащихся.

Здравоохранение

Финансирование здравоохранения будет составлять 217 млрд грн, что включает покрытие расходов на программу медицинских гарантий (175,5 млрд грн), закупку лекарств и медицинских изделий (11,8 млрд грн).

В рамках PIM предусмотрено 5,6 млрд грн на обновление медицинских учреждений, приобретение оборудования и создание реабилитационных центров.

Поддержка общин

В 2025 году ресурс местных бюджетов вырастет по сравнению с 2024 годом на 15% - с 285,1 млрд грн до 327,7 млрд грн, а также дополнительная дотация для местных бюджетов, которая вырастет до 36,5 млрд грн, в том числе на поддержку деоккупированных территорий.

Базовая дотация вырастет до 25,5 млрд грн, а введение реверсной дотации позволит более эффективно распределять ресурсы.

Кроме этого, предусмотрены расходы из госбюджета на компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье в результате боевых действий в размере 4,0 млрд грн, а также на Государственный фонд регионального развития (ГФРР) — 1,0 млрд грн.

Культура и медиапространство

На поддержку культуры и медиапространства предусмотрено 10,3 млрд грн. Финансирование включает сохранение культурного наследия, поддержку национальных театров и концертных организаций (2 млрд грн), а также проекты по развитию стратегических коммуникаций и информационной безопасности (4,1 млрд грн).

Наука

На финансирование науки предусмотрено 14,5 млрд грн, что направлено на поддержку исследовательских проектов, модернизацию научной инфраструктуры и гранты для приоритетных исследований. Особое внимание будет уделено разработкам в сфере оборонно-промышленного комплекса и энергетической безопасности.

Цифровая трансформация

На цифровую трансформацию приоритетных отраслей предусмотрено 4 млрд грн. Среди ключевых проектов — развитие электронного управления, расширение возможностей Портала «Дія», инновационные решения для повышения эффективности государственных услуг и внедрения новейших технологий в сфере безопасности.

Спорт

Финансирование спортивной отрасли составит 5,7 млрд грн. Расходы направлены на поддержку олимпийского и паралимпийского движения, развитие физической культуры, а также подготовку спортсменов к международным соревнованиям.

Поддержка бизнеса

Для развития предпринимательства в рамках программы «5−7-9%» предусмотрено 18 млрд грн. Это финансирование, направленное на доступное кредитование малого и среднего бизнеса, что поможет стимулировать экономическое восстановление и сохранить рабочие места. На гранты для бизнеса предусмотрено 1,4 млрд грн, а на Фонд развития инноваций — 3 млрд грн.

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