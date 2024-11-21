В ООН приняли план помощи для Украины на 2025−2027 годы бюджетом $2,1 млрд — Finance.ua

В ООН приняли план помощи для Украины на 2025−2027 годы бюджетом $2,1 млрд Сегодня 09:28 — Казна и Политика

В ООН приняли план помощи для Украины на 2025−2027 годы бюджетом $2,1 млрд

Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы ООН принял промежуточный стратегический план для Украины на 2025−2027 годы с общим бюджетом в $2,1 млрд.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, план предусматривает гуманитарную помощь, поддержку общественного населения, продолжение процесса разминирования и поддержку экспортного потенциала Украины в поставках сельхозпродукции на международные рынки.

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«Благодарим партнеров за последовательную поддержку Украины и украинцев во время полномасштабной войны с россией», — написал Шмыгаль.

Напомним, ранее представительница Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ) Каролина Линдхольм Биллинг сообщала , что ООН испытывает нехватку средств для оказания помощи украинцам, вынужденным покинуть опасные регионы накануне зимы.

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