В ООН приняли план помощи для Украины на 2025−2027 годы бюджетом $2,1 млрд — Finance.ua

В ООН приняли план помощи для Украины на 2025−2027 годы бюджетом $2,1 млрд
Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы ООН принял промежуточный стратегический план для Украины на 2025−2027 годы с общим бюджетом в $2,1 млрд.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, план предусматривает гуманитарную помощь, поддержку общественного населения, продолжение процесса разминирования и поддержку экспортного потенциала Украины в поставках сельхозпродукции на международные рынки.
«Благодарим партнеров за последовательную поддержку Украины и украинцев во время полномасштабной войны с россией», — написал Шмыгаль.
Напомним, ранее представительница Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ) Каролина Линдхольм Биллинг сообщала, что ООН испытывает нехватку средств для оказания помощи украинцам, вынужденным покинуть опасные регионы накануне зимы.
Поделиться новостью