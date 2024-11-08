В ООН опасаются сокращения финансирования от США после победы Трампа на выборах — Finance.ua

В ООН опасаются сокращения финансирования от США после победы Трампа на выборах Сегодня 19:07 — Казна и Политика

В ООН опасаются сокращения финансирования от США после победы Трампа на выборах

Организация Объединенных Наций с «тревогой» ожидает возвращения Дональда Трампа на пост президента США и опасается сокращения финансирования.

Об этом пишет Reuters

В первый срок Трамп хотел урезать бюджет на миротворческие операции ООН и международные организации, но это предложение отклонил Конгресс. Он также регулярно критиковал ООН, объявил о планах покинуть ВОЗ, вышел из Совета ООН по правам человека, ЮНЕСКО и соглашения по климату. Джо Байден после прихода к власти упразднил эти решения.

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По словам одного высокопоставленного азиатского дипломата, у ООН возникло чувство «дежавю и некоторой обеспокоенности» после того, как Трамп победил на выборах в США.

Среди главных опасений ООН — возможное решение США сократить объем финансирования организации и выйти из ключевых многонациональных институтов и соглашений, включая Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.

На первом месте все же стоит обеспокоенность по поводу финансирования, ведь Вашингтон является крупнейшим донором ООН (на втором месте Китай): на его долю приходится 22% основного бюджета и 27% бюджета миротворческих операций.

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К моменту, когда Трамп покинул свой пост в 2021 году, у США был долг около 600 млн долларов по основному бюджету ООН и 2 млрд — по миротворческому. Администрация Джо Байдена сейчас задолжала 995 млн долларов по основному бюджету ООН и 862 млн по бюджету миротворческих операций.

Перед выборами высокопоставленный европейский дипломат заявил, что победа Трампа станет «прекрасной новостью для Китая», напомнив, что во время его первого срока «китайское влияние в ООН значительно возросло».

По словам дипломата, если Трамп снова сократит финансирование ООН и выйдет из международных соглашений, это просто даст Китаю возможность «представить себя сторонником номер один многосторонности».

«Секретариат ООН весь год знал, что может столкнуться с возвращением Трампа. За кулисами вели планирование того, как справиться с возможными сокращениями бюджета США. Так что (генеральный секретарь ООН Антониу) Гутерриш и его команда не совсем не готовы, но они знают, что следующий год будет очень трудным», — отметил директор Международной кризисной группы ООН Ричард Гоуэн.

Слово і Діло По материалам:

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