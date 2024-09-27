Низкий уровень финансирования: у ООН не хватает денег на помощь украинцам — Finance.ua

Низкий уровень финансирования: у ООН не хватает денег на помощь украинцам Сегодня 12:35

Низкий уровень финансирования: у ООН не хватает денег на помощь украинцам

Организация Объединенных Наций (ООН) испытывает нехватку средств для оказания помощи украинцам, вынужденным покинуть опасные регионы накануне зимы.

Об этом сообщила Каролина Линдхольм Биллинг, представитель Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ) в интервью «Общественное».

«Уровень финансирования таких организаций, как наша, слишком низок для этого времени года», — пояснила она.

В настоящее время УВКБ имеет лишь 47% необходимого бюджета для оказания помощи миллионам украинцев, пострадавших или перемещенных в результате войны. Для сравнения, в прошлом году в этот период программа была профинансирована на 70%.

В Украине сейчас насчитывается около 3,6 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В то же время обстрелы и активизация российских войск приводят к новым волнам эвакуации, объяснила Линдхольм Биллинг. К примеру, с 1 августа почти 99 тысяч человек покинули прифронтовые села в Донецкой области.

ООН сотрудничает с украинскими организациями по оказанию помощи наиболее уязвимым группам населения. Накануне зимы около 650 000 человек получают необходимую поддержку.

Справка Finance.ua:

Напомним, 15 сентября заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк заявил, что некоторых украинских переселенцев, вынужденно сменивших место жительства из-за активных боевых действий, заставят вернуть предоставленную им денежную помощь.

Если совокупный доход семьи больше 9 444 гривен, придется установить, с какого месяца человек получал такие суммы. Далее именно из этого периода будут высчитываться денежные средства. К примеру, в случае появления доходов в июне, за июнь эту помощь нужно будет компенсировать государству, отметил политик.



По словам Цимбалюка, эти случаи будут единичными и не коснутся большинства украинцев со статусом ВПЛ.



Фокус По материалам:

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