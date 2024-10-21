1,1 млрд жителей Земли живут в условиях крайней бедности — данные ООН — Finance.ua
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1,1 млрд жителей Земли живут в условиях крайней бедности — данные ООН

Мир
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1,1 млрд жителей Земли живут в условиях крайней бедности — данные ООН
1,1 млрд жителей Земли живут в условиях крайней бедности — данные ООН
В условиях крайней бедности живут 1,1 млрд жителей планеты.
Об этом сообщила служба новостей ООН.
«Согласно опубликованным данным, 1,1 млрд человек в мире живут в условиях крайней бедности, и почти половина из них — 455 млн человек — находятся в странах, где продолжаются конфликты или царит нестабильность», — говорится в сообщении.
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В ООН отметили, что анализировали статистику за 10 лет в 112 странах, где проживают 6,3 млрд человек, а также провели дополнительный опрос в 20 странах.
«В странах, которые сейчас находятся в состоянии войны, в среднем 34,8% населения живут в условиях бедности, тогда как в странах, где нет конфликта, только 10,9% людей принадлежат к бедным слоям населения», — подчеркнули в организации.
В странах, подвергшихся конфликту, более 25% бедных людей не имеют доступа к электричеству, там фиксируют высокую детскую смертность (8%), есть проблемы с питанием (20,8%) и детским образованием (17,7%).
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Среди стран с высоким уровнем бедности ООН назвала Афганистан, «где в неспокойный период с 2015-го по 2023 год количество бедных людей выросло на 5,3 млн человек».
«Более половины бедных людей — это дети в возрасте до 18 лет. Во всем мире 27,9% детей живут в бедности по сравнению с 13,5% взрослых. 828 млн бедных людей не имеют надлежащих санитарных условий, у 886 млн человек нет адекватного жилья», — отметили в ООН.
Снизить показатели бедности удалось в 76 странах, и «лишь девять стран (Бенин, Камбоджа, Коморские Острова, Королевство Эсватини, Кения, Мозамбик, Филиппины, Танзания и Тринидад и Тобаго) почувствовали значительное снижение уровня «многомерной бедности», пишут в Организации Объединенных Наций.
По материалам:
Гордон
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