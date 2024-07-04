Война отбросила Украину на 16 лет назад с точки зрения преодоления бедности — Finance.ua

Война отбросила Украину на 16 лет назад с точки зрения преодоления бедности Сегодня 09:02 — Личные финансы

Война отбросила Украину на 16 лет назад с точки зрения преодоления бедности

Война в Украине увеличила уровень бедности и отбросила страну на 16 лет назад в решении этого вопроса.

Об этом заявила Галина Третьякова, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

«У нас катастрофический коэффициент людей, считающихся бедными. Собственно, война отбросила нас на 16 лет назад с точки зрения преодоления проблематики бедности», — говорит Третьякова.

Отметим, речь идет о заявлении Всемирного банка в 2023 году: там посчитали, что из-за полномасштабного вторжения россии Украину отбросило на 15 лет назад в достижении своих целей по сокращению уровня бедности. По оценке ВБ, более 24% людей в Украине живут за чертой бедности.

Так, бедностью во Всемирном банке считают ситуацию, при которой население проживает менее чем на 5,5 доллара в день.

В 2021 году, до начала полномасштабной войны, в Украине был лучший показатель по уровню бедности — всего 5,59.

В 2022 году, по оценке Всемирного банка, он вырос до 24,19.



Институт демографии и социсследований имени Птухи оценивал, что около 20 миллионов украинцев оказались за чертой бедности из-за полномасштабного вторжения россии.

Справка Finance.ua:

Напомним, Всемирный банк перевел Украину в категорию стран с доходами выше среднего.

Согласно классификации, доходы Украины оценены банком в 55 070 на душу населения. Ранее этот показатель составлял 54 270.



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УНН По материалам:

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