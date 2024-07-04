Война отбросила Украину на 16 лет назад с точки зрения преодоления бедности — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Война отбросила Украину на 16 лет назад с точки зрения преодоления бедности

Личные финансы
30
Война отбросила Украину на 16 лет назад с точки зрения преодоления бедности
Война отбросила Украину на 16 лет назад с точки зрения преодоления бедности
Война в Украине увеличила уровень бедности и отбросила страну на 16 лет назад в решении этого вопроса.
Об этом заявила Галина Третьякова, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
«У нас катастрофический коэффициент людей, считающихся бедными. Собственно, война отбросила нас на 16 лет назад с точки зрения преодоления проблематики бедности», — говорит Третьякова.
Отметим, речь идет о заявлении Всемирного банка в 2023 году: там посчитали, что из-за полномасштабного вторжения россии Украину отбросило на 15 лет назад в достижении своих целей по сокращению уровня бедности. По оценке ВБ, более 24% людей в Украине живут за чертой бедности.
Так, бедностью во Всемирном банке считают ситуацию, при которой население проживает менее чем на 5,5 доллара в день.
  • В 2021 году, до начала полномасштабной войны, в Украине был лучший показатель по уровню бедности — всего 5,59.
  • В 2022 году, по оценке Всемирного банка, он вырос до 24,19.
Институт демографии и социсследований имени Птухи оценивал, что около 20 миллионов украинцев оказались за чертой бедности из-за полномасштабного вторжения россии.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, Всемирный банк перевел Украину в категорию стран с доходами выше среднего.
  • Согласно классификации, доходы Украины оценены банком в 55 070 на душу населения. Ранее этот показатель составлял 54 270.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.