Украина в ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора рф — Finance.ua

Украина в ООН призвала партнеров принять два решения для прекращения террора рф Сегодня 11:12 — Энергетика

Украина призывает союзников снять ограничения на удары иностранным дальнобойным оружием по военным целям на территории рф.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза. В ходе выступления в Совбезе в Нью-Йорке дипломат обратился к членам Организации объединенных Наций и партнерам, подчеркнув, что есть два «конкретных решения», которые позволят «быстрее положить конец российскому террору».

«Во-первых, признать право Украины на дальние удары по всем законным военным целям на территории россии. Во-вторых, задействовать средства противовоздушной обороны партнеров для сбивания ракет и беспилотников вблизи их воздушного пространства», — отметил Кислица.

По его словам, ни один из этих шагов «не является эскалационным», а наоборот — сдержат россию, уменьшат террор и количество жертв.

Война в Украине — ограничения на удары по рф

Недавно заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты Америки не изменили свою позицию относительно разрешения на использование западного оружия для дальнобойных ударов внутри россии.

Позже Politico написал, что Украина предоставит США список целей в россии, которые можно поразить американским оружием.

ISW пишет, что сотни военных объектов россии остаются в зоне досягаемости ATACMS. Ограничения на удары позволяют российским войскам использовать укрытия в глубоком тылу в россии для поддержки военных операций против Украины.

УНІАН По материалам:

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