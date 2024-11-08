Громадам дозволили кошти місцевого бюджету направляти на охорону земель — Finance.ua

Громадам дозволили кошти місцевого бюджету направляти на охорону земель Сьогодні 15:36

Громадам дозволили кошти місцевого бюджету направляти на охорону земель

Громади зможуть використати кошти місцевого бюджету на заходи з охорони земель.

Як повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, про це йдеться в законі № 3993-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин».

«Законом вносяться зміни до статті 209 Земельного кодексу, якими упорядковуються напрями використання коштів місцевими органами самоврядування, що надходять від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва. Окрім цього, доповнюється розділ „Перехідні положення“ Земельного кодексу нормою, згідно з якою кошти, що надходили до відповідних бюджетів у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, використовуються на цілі, визначені статтею 209 Кодексу», — уточнили у міністерстві.

Згідно із законом, громади отримають більше фінансових можливостей для проведення заходів з охорони земель, зокрема рекультивації та консервації земель, а також для проведення інвентаризації земель та нормативної грошової оцінки як бази для нарахування земельного податку.

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«Це позитивно вплине на створення умов для дотримання принципів раціонального використання земельних ресурсів та в цілому сприятиме покращенню стану довкілля. Зокрема, наблизить Україну до євростандартів щодо посилення взаємодії аграрного сектору з навколишнім середовищем», — уточнили у міністерстві.

Закон № 3993-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» передбачає низку змін до Земельного кодексу та інших законів України.

Метою закону є: захист прав власників земельних часток (паїв); зміни у регулюванні земельних відносин в умовах війни; приведення законодавчих актів у сфері земельних відносин у відповідність із Законом України «Про адміністративну процедуру».

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