Экстремальные погодные условия приводят к резкому росту цен на продукты в мире — Finance.ua

Экстремальные погодные условия приводят к резкому росту цен на продукты в мире Вчера 07:14 — Аграрный рынок

Экстремальные погодные условия приводят к резкому росту цен на продукты в мире

Экстремальные погодные условия, вызванные изменением климата, приводят к краткосрочному росту цен на продукты питания по всему миру, как показало исследование.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на исследование, проведенное Barcelona Supercomputing Center.

Подробности

Исследование напрямую связывает десятки климатических экстремумов с резкими скачками цен на продукты питания, подчеркивая растущую уязвимость продовольственных систем к экологическим потрясениям.

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Предыдущие исследования изучали, как высокие температуры, которые влекут за собой снижение урожайности и дефицит поставок, способствуют общей инфляции цен на продукты питания в долгосрочной перспективе.

Однако новое исследование показывает, что отдельные продукты питания также испытывают гораздо более резкие краткосрочные скачки цен, что способствует инфляции.

Как и где выросли цены:

оливковое масло в Европе подорожало на 50% в прошлом году после длительных засух на юге Испании в течение 2022 и 2023 годов;

в Индии волна жары в мае прошлого года привела к росту цен на лук на 89%;

в Корее цены на капусту выросли на 70% после рекордной летней жары;

в Японии цены на рис выросли на 48% в сентябре после августовской жары, охватившей весь регион;

в Китае цены на овощи выросли на 30%;

В Калифорнии и Аризоне в США цены на овощи подскочили на 80% в ноябре 2022 года после засух.

Многие погодные явления, вызвавшие эти всплески цен, «были абсолютно беспрецедентны с исторической точки зрения», сказал ведущий автор исследования Максимилиан Коц из Barcelona Supercomputing Center.

Температуры были «далеко за пределами того, что мы ожидали бы в стабильном климате, на который не влияли бы выбросы человека».

Прогноз

Исследование показало, что всплески цен на продукты питания часто ставились после экстремальных погодных условий лишь через несколько месяцев — закономерность, которая, как предупреждают исследователи, предположительно станет более распространенной, поскольку изменение климата усиливается.

«Мы знаем, что [экстремальные погодные явления] уже становятся более интенсивными и частыми, чем 30−40 лет назад, и мы ожидаем, что это будет продолжаться до тех пор, пока выбросы парниковых газов будут продолжать расти», — сказал Коц.

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«Если продовольственная система «продолжит реагировать так же, как мы видели недавно, то мы ожидаем того же [с точки зрения цен на продукты питания], и, вероятно, более экстремальными и более непредсказуемыми способами», — отметил он.

Исследование делает вывод, что скачки цен на продукты питания распространялись из отдельных регионов по всему миру через торговлю.

Например, стоимость шоколада в Великобритании выросла после трехкратного роста цен на какао после засухи и жары в Гане и Кот-д'Ивуаре.

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Рыночные спекуляции и «плохая политика» часто также усиливают влияние роста цен на продукты питания, связанного с изменением климата, сказал Радж Патель из Техасского университета, который не участвовал в подготовке отчета.

Исследование также вызвало вопросы для центральных банков, поскольку рост цен на продукты питания угрожает усилиям по контролю потребительской инфляции, особенно в развивающихся странах, где продукты питания составляют большую долю потребительских цен.

В исследовании также отмечается, что когда цены растут, более бедные домохозяйства, вероятно, едят меньше питательных продуктов. Потребление фруктов и овощей, в частности, было «очень чувствительным к росту цен на продукты питания», сказала Тейлор.

УНН По материалам:

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